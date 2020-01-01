Manchester United Hakan'ı istiyor, Pioli ve Milan bırakmıyor!

Her geçen hafta oyunuyla büyüleyen Hakan Çalhanoğlu'na teklifler gelmeye devam ediyor ama Milan onu bırakmak istemiyor.

AC 'ın teknik direktörü Stefano Pioli, 'ın ve 'un peşinde olduğu Hakan Çalhanoğlu'nun geleceğiyle ilgili haberlere değindi.

Çarşamba gecesi 3-2' sona eren maçında bir gol atan ve Ante Rebic ile Theo Hernandez'in gollerinde kornerden iki asist hazırlayan Hakan'a hocasından övgüler geldi. Pioli, yaptığı açıklamada "Hakan harika, zeki, nasıl hücum edilmesi gerektiğini biliyor ve kendisini takımı için feda ediyor. Onu bu seviyede istiyorum. O üst düzey bir oyuncu. Sözleşme görüşmelerinde sorun olduğunu sanmıyorum. O şu an bizimle ve eminim tercihi kalmak yönünde olacak. Kulüp, teknik ekip, oyuncu ve ben aynı şeyi istiyoruz. O önemli seviyelere ulaştı ve hala gelişebilir" dedi.

Milli futbolcu, 2017 yılında 'den 20 milyon €'luk bonservis ​​ücreti karşılığında Milano ekibine transfer olmuştu. Başarılı oyuncu, Rossoneri için 149 maçta 29 gol atarken, ayırca 45 asist yaptı. Hakan'ın sözleşmesi önümüzdeki yaz sona erecek ve eğer sözleşme uzatmazsa Ocak ayından itibaren diğer kulüplerle görüşme hakkı kazanacak. 26 yaşındaki oyuncu için ilk sırada bekleyen kulüplerin Manchester United ve Juventus olduğu sıkça vurgulanıyor.

Daha fazla takım

Hakan Çalhanoğlu'nun müthiş formu sayesinde Milan, Avrupa'nın beş büyük liginde yenilgisiz tek takım olmayı sürdürüyor. Kırmızı-Siyahlılar, 14 maçta 10 galibiyet elde ederek 34 puan topladı.

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Öte yandan Milan'ın teknik direktörü Pioli, ekibinin son bir yıldaki gelişiminden memnun ancak yine de sezonun ikinci yarısı için kadroyu güçlendirmek gerektiğinin sinyallerini verdi. Pioli, "Kulüp, mümkün olan en iyi şekilde çalışmamıza yardımcı oluyor. Bana güçlü ve genç futbolcular verdiler. Hepsi niteliklerinin farkında ve aynı şeyleri 2021'de görmeyi bekliyorum. Mükemmel değiliz. Çözmemiz gereken birçok şey var. Her maça her zaman hakim olamayız, bu normal. Fakat yapmadığımızda da kompakt olmalıyız. Birçok maç oynadık, umarım sakat oyuncular yakında geri döner. Oyuncuları bu noktaya döndürmek zordu ama bu çocukların bir ruhu var" dedi.

Taraftarlara da teşekkür eden Pioli, "Lazio maçı öncesinde bizi stadyumda karşıladılar, bize çok şey veriyorlar" ifadelerini kullandı.

Milan, Noel ve yılbaşı arasına giren 'da bir sonraki maçını 3 Ocak günü Benevento ile oynayacak.