Manchester United Hakan Çalhanoğlu'nun maaşını ikiye katlayacak
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Premier Lig'de tekrar şampiyonluğa oynamak isteyen Manchester United'ın transfer listesinde Hakan Çalhanoğlu da bulunuyor.
Todofichajes'in haberine göre; Manchester United, gelecek sezon kadrosunda görmek istediği Hakan için kesenin ağzını açacak.
Serie A devi, elinde tutmak istediği 26 yaşındaki yıldıza yeni sözleşme önermek istiyor. Ancak Hakan'ı kadrosunda görmek isteyen Manchester United, yıldız oyuncuya önerilen maaşın iki katını teklif edecek.
Hakan bu sezon 11 resmi maçta giydiği Milan formasıyla 5 gol attı 4 de asist yaptı.