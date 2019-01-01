Manchester United haberleri | Solskjaer: Pogba ve De Gea Liverpool maçında yok

Kırmızı Şeytanlar, Pazar günü Old Trafford maçında oynanacak dev maçta iki yıldızından yoksun olacak.

Menajeri Ole Gunnar Solskjaer, maçında David de Gea ve Paul Pogba'nın forma giyemeyeceğini açıkladı.

De Gea, İspanya'nın Salı günü İsveç ile oynadığı maçta sakatlık geçirmişti. Pogba ise sakatlığı nedeniyle Manchester United'ın son beş maçını kaçırmak zorunda kalmıştı.

Fransız yıldız, milli takım haftasını Dubai'de tedavisini sürdürerek geçirmişti.

Solskjaer, Sky Sports'a yaptığı açıklamada "David'in kontrollerden geçmesi gerekiyor. Ama hafta sonu oynayamayacakmış gibi gözüküyor." dedi.

De Gea'nın yerine Liverpool maçında Sergio Romero'nun görev yapması bekleniyor.

Haberin devamı aşağıda

Pogba, 30 Eylül'de ile oynanan maçta sahalara dönmüştü. Ancak sonrasında oynanan Newcastle maçında yine forma giymedi. Yıldız oyuncunun tam olarak sağlığına kavuşması için biraz daha zamana ihtiyacı var gibi gözüküyor.

Solskjaer, Fransız yıldız ile ilgili olarak da "Pogba sakatlığını atlattı, geri döndü ve çok çalışıyor. Arsenal maçından sonra kontrolden geçti ve bir süre daha dinlenmesi gerekiyor. Umarım bu uzun sürmez ama bu maçta oynamayacak." ifadelerini kullandı.

Manchester United, 8'de 8 yaparak liderlik koltuğunda oturan Liverpool'un 15 puan gerisinde 12. sırada yer alıyor.