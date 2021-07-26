Talipleri her geçen gün artan Erling Haaland için Manchester United da bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Borussia Dortmund formasıyla gösterdiği performansın ardından Avrupa devlerinin transferdeki bir numaralı hedefi haline gelen Haaland’ın yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği henüz netleşmedi.

Dortmund yıldız oyuncuyu en azından bir sezon daha takımda tutmak isterken, Manchester City ve Chelsea gibi devlerin yanı sıra son olarak Manchester United da Norveçli golcü için harekete geçti.

Geride bıraktığımız sezonu Premier Lig’de ikinci sırada tamamlayan Manchester United, Haaland için takas içeren bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Manchester United’dan Borussia Dortmund’a dev takas teklifi

Geçtiğimiz günlerde Alman ekibinden Jadon Sancho’yu 73 milyon pound karşılığında kadrosuna kattığını açıklayan Manchester United, dolayısıyla Erling Haaland için 100 milyon pound gibi miktarlar ödemeye sıcak bakmıyor.

İngiliz devi, geçtiğimiz günlerde sözleşmesini uzattığı teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer’in de Molde döneminde birlikte çalıştığı Haaland için takasta da bir oyuncu önermeye hazırlanıyor.

İspanyol basınından Mundo Deportivo’nun haberine göre Manchester United, Anthony Martial’i Norveçli oyuncunun transferi için takasta kullanmak istiyor.

Ancak Manchester United’ın sahibi Joel Glazer’ın ise Fransız hücumcuyu bir hayli beğendiği biliniyor. Jose Mourinho, Martial’in satılıp Ivan Perisic’in transfer edilmesini istediğinde Glazer bunu kabul etmemişti.

Haaland 2020-21 sezonunda neler yaptı?

Geride bıraktığımız sezonda Borussia Dortmund formasını tüm kulvarlarda 41 karşılaşmada terleten Haaland, 41 kez rakip fileleri sarsarken 10 kez de takım arkadaşlarına gol pasını veren isim olmuştu.

Ayrıca genç yıldız, bu gollerin 10’unu Şampiyonlar Ligi’nde kaydetmişti.

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