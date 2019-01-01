Manchester United, gelecek sezon kadrosunda Toni Kroos'u görmek istiyor
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Manchester United, gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek için birçok yıldız oyuncuyu gündemine aldı.
The Sun'ın haberine göre Manchester United, Real Madrid'le olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan Toni Kroos'u transfer etmek istiyor.
Kırmızı Şeytanlar bu transferi tamamlamak için 60 milyon euro'luk bir bütçe ayırdı.
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29 yaşındaki Alman orta saha, 2014 yılında 25 milyon euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'ten transfer olmuştu.
Real Madrid'de forma giymeye devam eden oyuncu, takımıyla 3 Şampiyonlar Ligi ve 1 La Liga şampiyonluğu yaşadı.
Toni Kroos, bu sezon Real Madrid forması ile çıktığı 33 resmi maçta 1 gol atıp 5 de asist yaptı.