Manchester United, gelecek sezon kadrosunda Toni Kroos'u görmek istiyor

Manchester United, kadro planlamasına şimdiden başladı. Hedefte Alman yıldız var...

, gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek için birçok yıldız oyuncuyu gündemine aldı.

The Sun'ın haberine göre Manchester United, 'le olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan Toni Kroos'u transfer etmek istiyor.

Kırmızı Şeytanlar bu transferi tamamlamak için 60 milyon euro'luk bir bütçe ayırdı.

29 yaşındaki Alman orta saha, 2014 yılında 25 milyon euro bonservis bedeliyle 'ten transfer olmuştu.

Real Madrid'de forma giymeye devam eden oyuncu, takımıyla 3 Şampiyonlar Ligi ve 1 şampiyonluğu yaşadı.

Toni Kroos, bu sezon Real Madrid forması ile çıktığı 33 resmi maçta 1 gol atıp 5 de asist yaptı.