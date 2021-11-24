Manchester United'ın geçici patronu: Villarreal galibiyeti Solskjaer içindi

Geçici Manchester United menajeri Michael Carrick, Norveçli'nin ayrılmasından sonra takımının Villarreal karşısındaki galibiyetini Ole Gunnar Solskjaer'e adadı.

Cristiano Ronaldo ve Jadon Sancho, İspanya'da aldıkları 2-0'lık galibiyette attıkları golle yakın zamanda görevden alınan Solskjaer'in yerine geçen Carrick yönetimindeki ilk üç puanı hanelerine yazdırdılar.

Manchester United son dört maçtaki ilk galibiyetini alırken Devler Ligi'nde son 16 turuna yükseldi ve yeni antrenör kulüp için son birkaç günün iyi geçmediğini itiraf ediyor.

Michael Carrick ne söyledi?

Carrick, maçtan sonra gazetecilere verdiği demeçte, "Oyunculara kulüpteki herkes için son birkaç günün kolay geçmediğini söyledim, bu sonuçtan çok keyif alabilirim ama bu galibiyet Ole içinmiş gibi geliyor ve bundan kaçamıyorum." dedi.

"Tamamlamamız gereken bir iş vardı. Bunu yapmaktan mutluydum ve şükürler olsun ki güzel oldu. Her şey plan yapmaktan geçiyor."

Manchester United kaptanı Harry Maguire ise BT Sport'a şunları söyledi: "Bu sezon için çok büyük bir şey oldu.

Son birkaç ay yeterince iyi değildi ve taraftarlarımız için bir galibiyet almamız gerekiyordu. Bu sadece bir başlangıç, devam edeceğiz."

"İlk yarı zor ve gergindi. Oyunda kalmak önemliydi ve yedek kulübesinden gelen oyuncuların gerçekten ilerlememize yardımcı olduğunu ve ikinci yarı performansının gerçekten iyi olduğunu düşünüyorum."

Bu galibiyet Carrick'in ekibi için ne anlama geliyor?

Manchester United, beş maçın ardından 10 puanla F Grubu'nun zirvesinde yer alıyor ve grubu lider bitirmeyi garantilediler.

8 Aralık'ta Şampiyonlar Ligi gruplarının son maçında İsviçre ekibi Young Boys ile karşılaşacaklar.

Manchester United için sırada ne var?

Kırmızı Şeytanlar hafta sonu Premier Lig lideri Chelsea ile Stamford Bridge'de karşılaşacak ve biraz ivme kazanmaya çalışacaklar.

Manchester United, Thomas Tuchel'in öğrencilerinin 12 puan gerisinde ve Premier Lig'de son yedi maçından sadece dört puan aldı.