Manchester United geçici çalışanlarına maaş ödeyecek

Manchester United, koronavirüs nedeniyle seyircisiz veya oynanmayacak maçlarda görev alamayacak olan geçici çalışanlarına maaş ödeme kararı aldı.

Premier Lig takımlarından , kalan maçların seyircisiz oynanması veya iptal olması durumunda maç günü ve diğer Manchester United geçici çalışanlarına maaş ödeyecek

Manchester ekibinden yapılan açıklamada, uygulamanın amacının kulübün geçici işçilerinin bu dönemde yaşadığı finansal belirsizliği azaltmak olduğu belirtildi.

Premier Lig'de maçlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle en az 30 Nisan'a kadar ertelenmişti.

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İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 3 binden fazla geçici çalışanı olan Manchester United, bu dönemde yaklaşık 1 milyon pound ödeme yapacak.