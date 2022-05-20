Manchester United kulüp içinde geleneksel olarak yapılan 'Yılın Oyuncusu' törenini ligde yaşanan başarısızlık nedeniyle bu yıl gerçekleştirmeyecek.

United, A takım ve altyapı seviyesinde başarılı performans gösteren oyuncuları onurlandırmak için 10 yılı aşkın süredir sezon sonu ödülleri dağıtıyor.

Old Trafford'un ev sahipliği yaptığı bu özel gece genellikle sezonun bitimine bir hafta kala düzenleniyordu, ancak pandemi kısıtlamaları kalkmasına rağmen bu yıl törenin yapılmaması dikkat çekti.

Futbolcular utandı

Mirror'ın haberine göre; Şampiyonlar Ligi biletini kaçıran ve Premier Lig'i tarihindeki en düşük puan toplamıyla bitirmeyi garantileyen United'da oyuncular büyük bir utanç yaşıyor.

Mevcut şartlarda, MUTV'den canlı yayınlanacak böylesine sükseli bir etkinliğe katılmanın doğru olmayacağını düşünen futbolcular törenin yapılmaması talebinde bulundu.

Oyuncuların isteğini uygun bulan United yönetimi, pandemi nedeniyle iki yıldır gerçekleşmeyen töreni bu yıl da takvimden kaldırdı.

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İki yıldır Bruno Fernandes kazanıyor

Taraftarların oylarıyla belirlenen Sir Matt Busby Yılın Oyuncusu ödülü son iki yılda Portekizli yıldız Bruno Fernandes'e gitmişti. Futbolcular ise geçen sezon 'Yılın Oyuncusu' ödülüne Luke Shaw'u layık görmüştü.

Ödül için bu sezon da taraftarlar arasında bir oylama yapıldı. Fakat kazanan oyuncuya ödülün ne zaman takdim edileceği belirsizliğini koruyor.

United bu noktaya nasıl geldi?

Geçen sezon Premier Lig'i Manchester City'nin ardından ikinci bitiren United, Cristiano Ronaldo'nun da takıma dönmesiyle beklentileri iyice yükseltmişti.

Ancak sezona yapılan kötü başlangıcın ardından Kasım ayında Ole Gunnar Solskjaer'le yollar ayrıldı ve yerine geçici olarak Ralf Rangnick getirildi.

Alman teknik adam göreve geldikten sonra toparlanmak yerine daha kötüye giden takım, önce Şampiyonlar Ligi'ne veda etti, ardından ligde altıncılığa kadar gerileyerek Şampiyonlar Ligi yarışının dışında kaldı.