Manchester United’ın zorlu sezonu, Chelsea maçı öncesinde Londra’ya giden takımın cuma günü yolcuların tepkisiyle karşılaşmasıyla yeni bir dip noktasına ulaştı. Takımın geç gelmesi tarifeli tren seferinin gecikmesine yol açınca, öfkeli yolcular Manchester United’ı yuhaladı.

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Trafik kaosu istasyonda gerginliğe yol açtı

United kafilesi, teknik direktör Michael Carrick ve teknik ekiple birlikte, cumartesi günü öğle saatlerinde Stamford Bridge'de oynanacak maç için cuma öğleden sonra başkente gidiyordu. Ancak yollardaki yoğun trafik, Stockport istasyonuna ulaşmalarını ciddi biçimde aksattı.

Kafilenin treni kaçırmaması için Manchester Piccadilly'den kalkan Londra seferi peronda bekletildi.

Oyuncular yedi dakikalık gecikmenin ardından trene bindiklerinde, bu durumdan etkilenen yolcuların tepkisiyle karşılaştı. İlginç biçimde, oyuncular yuhalanırken Carrick trendekiler tarafından alkışlarla karşılandı. Bu bilgiyi Mirror aktardı.

Old Trafford'daki huzursuzluğun yansımaları

Yolcuların soğuk karşılaması, yalnızca birkaç gün önce Old Trafford'da yaşanan gergin ortamı hatırlattı. Geçen pazar Bournemouth karşısında alınan 3-0'lık iç saha yenilgisinin ardından tepkili taraftarlar, sahadan ayrılan oyuncuları sert biçimde yuhalarken teknik direktöre desteklerini açıkça göstermek için Carrick'in adını tezahüratlarla haykırmıştı.

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Bu ağır yenilgi, United'ın tüm kulvarlardaki galibiyet hasretini sekiz maça çıkardı. Bu sezon Premier League'de yalnızca bir galibiyet alabilen takımın soyunma odası üzerindeki baskı doruk noktasına ulaştı.

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Bournemouth yenilgisinin ardından Carrick'in görevine son verileceği yönünde yaygın spekülasyonlar vardı. Ancak United yönetimi, uzun vadeli geleceği belirsizliğini koruyan 45 yaşındaki teknik direktörü şimdilik görevde tutmaya karar verdi.

Carrick dışarıdan gelen yorumları dikkate almıyor

Görev süresine yönelik incelemeler artsa da Carrick kararlı. Perşembe günü basına konuşan United teknik direktörü, durumun öneminin tamamen farkında olduğunu ancak dışarıdan gelen bitmek bilmeyen yorumlardan etkilenmediğini söyledi.

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“Kimseden güvence almaya ihtiyacım yok,” dedi Carrick. “İçinde bulunduğum durumu tamamen kavrıyorum. İşimi anlıyorum. Sorumluluklarımı anlıyorum. Bunların beraberinde ne getirdiğini anlıyorum.

“Taraftarların ne düşündüğünü önemsiyorum. Statta nasıl bir atmosfer olduğunu, bizi görüp desteklemek için maçlarımıza yolculuk etmelerini önemsiyorum.

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“Bunun dışındaki hiçbir şeye gerçekten kulak asmıyorum. Bu işi biliyorum, neler getirdiğini biliyorum. Daha iyi olmak için ne yapmamız gerektiğini de gerçekten biliyorum.”

Stamford Bridge'de kritik sınav

United, Londra'nın batısında zorlu bir sınava çıkmadan önce cuma günkü yolculuk aksaklığını hızla geride bırakmalı. Cumartesi günü Chelsea'ye karşı erken saatte oynanacak maç, yolunda gitmeyen sezonlarında kritik bir dönüm noktası.

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Olumlu bir sonuç alamamaları, galibiyetsiz serilerini dokuz maça çıkaracak ve sezonlarını daha da kritik bir noktaya taşıyacak. Carrick için tribünlerde ve kamuoyunda artan tepkileri susturmanın tek yolu, sahada derhal bir karşılık vermek.