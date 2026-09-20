Michael Carrick yönetimindeki Manchester United’ın taktik kimliği hâlâ gelişim aşamasında ve bunu, Craven Cottage’da alınan, üstünlüğün bitirici verimliliğe dönüşmediği can sıkıcı 1-1’lik beraberlik gösterdi. Manchester United topun %57’sine sahip oldu ve Fulham kalesine 29 şut gönderdi, ancak Batı Londra ekibinin dirençli savunmasını aşmak için gereken son bölge etkinliğinden yoksundu. Golsüz geçen ilk yarının ardından, savunma hataları ve son bölümde beraberlik için umutsuz bir yüklenişle tanımlanan kaotik bir ikinci devre oynandı.

Maçın kırılma anı, 63. dakikada Lisandro Martinez’in topu istemeden kendi ağlarına göndermesiyle yaşandı ve bu gol Fulham’a, belki de mücadeleci oyununun karşılığını veren bir üstünlük sağladı. United, 89. dakikada yedeklerden Patrick Dorgu’nun asistinde Matheus Cunha’nın golü gelene kadar moral bozucu bir yenilgiye doğru gidiyor gibi görünüyordu. 2,07 xG verisi United’ın sahadan üç puanla ayrılması gerektiğini gösterse de, 13 korner organizasyonunu yüksek değerli fırsatlara çevirememesi Carrick için önemli bir yapısal sorun olmaya devam ediyor.

Kaleci ve savunma

S. Lammens - 6/10

Genç kaleci ilk yarıda büyük ölçüde seyirci konumundaydı, ancak Fulham daha cesur oynamaya başladıkça devreye girmek zorunda kaldı. Maçı altı kurtarışla tamamladı ve ev sahibi ekibin kontrataklarda farkı ikiye çıkarma tehdidi yarattığı anlarda United’ı oyunun içinde tuttu. Kendi kalesine atılan golde yapabileceği fazla bir şey yoktu; bu, kötü pozisyon almaktan çok talihsiz bir yakınlığın sonucuydu.

D. Dalot - 6/10

Sağ kanatta istikrarlı bir çıkış noktası olan Dalot, hücuma iyi destek verdi ve United’ın yüksek orta sayısına katkıda bulundu: toplam 34 orta. Savunmada Alex Iwobi karşısında sağlam kaldı, ancak Fulham yarı alanlar üzerinden hızlı çıktığında zaman zaman geri koşularda gerekli hızı yakalamakta zorlandı.

L. Martinez - 4/10

Arjantinli için zor bir öğleden sonraydı. İleriye dönük pasları United’ın topa hükmetmesine yardımcı olsa da, 63. dakikadaki kendi kalesine attığı gol maçın dönüm noktası oldu. Bu, takımını büyük baskı altına sokan bir alan farkındalığı hatasıydı ve olayın ardından geçen dakikalarda alışılmadık şekilde sarsılmış göründü.

H. Maguire - 7/10

Maguire hava toplarında üstündü ve ikili mücadelelerinin büyük bölümünü kazandı; United da Fulham’ı hava toplarında yalnızca iki başarılı mücadelede tuttu. Dörtlü savunmanın en soğukkanlı ismiydi, sık sık orta sahaya çıkarak hatları kırdı ve baskının sürdüğü bölümlerde savunma çizgisinin yüksek kalmasını sağladı.

L. Shaw - 6/10

Shaw, 84. dakikada Dorgu’yla değiştirilmeden önce solda her zamanki dengesini sağladı. Pozisyon disiplinini korudu, ancak çok derinde bekleyen Fulham savunmasını açmak için gereken bindirme dinamizminden belki de yoksundu. Duran top kullanımları United’ın yüksek korner sayısına katkı yaptı, ancak öldürücü dokunuş eksikti.

Orta saha

B. Fernandes - 6/10

Kaptan, United’ın yaratıcılık çabalarının ana motoruydu, ancak bu hassasiyetten çok hacmin öne çıktığı bir maçtı. İyi boşluklar buldu ve United’ın tamamladığı 589 pasın merkezindeydi, fakat son pasları sık sık kalabalık Fulham ceza sahasında kesildi. Şut pozisyonlarında alışıldık bitirici keskinliğini gösteremedi.

Y. Tielemans - 6/10

Tielemans, çift ön liberoda istikrarlı bir varlık göstererek United’ın %57’lik topa sahip olma oranını korumasına yardımcı oldu. Topu verimli şekilde dolaştırdı ve dörtlü savunmanın önünde kalkan görevi gördü, ancak Fulham’ın dört kontraatak çıkışında zaman zaman oyunun dışında kaldı.

K. Mainoo - 7/10

Genç oyuncu teknik kalitesini zaman zaman parlak anlarla gösterdi ve Fulham baskısını rahatlıkla aştı. Baskı altında top alabilme yeteneği, United’ın geriden oyun kurulumunda hayati önem taşıdı. Carrick daha fazla hücum ivmesi ararken 80. dakikada oyundan alındı, ancak o ana kadar taktiksel bir dayanak noktası olarak değerini kanıtlamıştı.

Hücum

M. Rashford - 5/10

Timothy Castagne karşısında etkili olmakta zorlanan kanat oyuncusu için sessiz bir maç oldu. Rashford karşılaşmada kayda değer bir etki yaratamadı ve 77. dakikada oyundan alındı. Doğrudan oyununun eksikliği, United’ın derin savunmayı aşma sıkıntılarına katkı yaptı.

B. Mbeumo - 6/10

Mbeumo kanatta çalışkandı ve Fulham’ın engellediği 13 şutun birkaçını zorladı. Çalışma temposu takdire değerdi ve sahayı genişletmek için çizgide kaldı, ancak Bernd Leno’yu geçmek için gereken bitiricilikten yoksundu.

M. Cunha - 8/10

Açık ara United’ın en iyi oyuncusuydu. 89. dakikadaki beraberlik golünden önce bile Cunha, son bölgede en tehlikeli isimdi. Golünü iyi değerlendirdi ve United’ın bütün öğleden sonra eksikliğini hissettiği golcü içgüdüyü göstererek takımının Londra’dan eli boş dönmemesini sağladı.

Yedekler ve teknik direktör

J. Zirkzee - 5/10

77. dakikada Rashford’un yerine oyuna girdi. Farklı bir fiziksel profil sundu, ancak çılgın son bölümde oyunun akışına dahil olmakta zorlandı.

M. Mount - 6/10

80. dakikada Mainoo’nun yerine girdi. Enerji kattı ve sonunda beraberlik golünü getiren geç baskının sürmesine yardımcı oldu.

P. Dorgu - 7/10

Hayati bir katkı verdi. 84. dakikada Shaw’un yerine oyuna giren Dorgu, Cunha’nın 89. dakikadaki golünün asistini yaptı. Son birkaç dakikadaki direkt oyunu, United’ın tam da eksik olduğu şeydi.

Michael Carrick - 6/10

Carrick’in takımı istatistiksel olarak üstündü, ancak derin savunmaya karşı bir B planının olmayışı endişe verici. Yine de geç yaptığı değişiklikler, özellikle de Dorgu’yu oyuna alması, bir puanın kurtarılmasında belirleyici oldu. Baskın geçen ve 29 şut çekilen bir performansın sadece bir gol getirmesi onu hayal kırıklığına uğratacaktır.