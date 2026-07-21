Manchester United, Roma'nın orta saha oyuncusu Fransız Manu Koné ile anlaşma yarışını kazanma çabasında ilk adımı attı; öte yandan oyuncunun Arsenal'in de radarında olduğu biliniyor.

İngiliz "Mirror" gazetesine göre Manchester United ilk adımı atarak, değeri 60 milyon euro (51 milyon sterlin) olan Fransız orta saha oyuncusu Manu Koné hakkında Roma ile resmi görüşmelere başladı.

Manchester United, 2026 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı formasıyla öne çıkan bir performans sergileyen Fransız yıldızı kadrosuna katmak için Arsenal ve Liverpool'un rekabetiyle karşı karşıya.

Orta saha oyuncusu, Dünya Kupası'nda parlayan bir yıldız olduğunu kanıtladı; bu durum birçok kulübün yaz transfer döneminde onu kadrosuna katmak için harekete geçmesini sağladı.

Roma, Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başarsa da hâlâ bazı oyuncularını satmaya ihtiyaç duyuyor ve Koné, büyük bir bedel getirecek en öne çıkan aday konumundaydı; zira Dünya Kupası'ndaki üstün performansları fiyatının artmasına katkı sağladı.

İtalya'da bazı kesimler, Manchester United'ın Atalanta oyuncusu Ederson transferinden geri adım atmasının, yeni bir hedef belirlemelerinden kaynaklandığını düşündü.

Manchester United bu yaz orta sahasını güçlendirmeye büyük önem verdi ve Youri Tielemans ile André Santos'un katılmasına rağmen orta sahaya başka nitelikli oyuncular katmaya çalışmayı sürdürüyor. Bu iki oyuncu kulübe 85 milyon sterline mal oldu, ancak daha fazlasını harcamaya hazır oldukları görülüyor.