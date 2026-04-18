Manchester United, formunu kaybeden Chelsea'de Liam Rosenior üzerindeki baskıyı artırıyor

Manchester United, Premier League'de üçüncü sırayı ve Şampiyonlar Ligi biletini garantilemek için harika bir iş çıkardı. Teknik direktör Michael Carrick, takımının sağlam bir oyun sergilediğini ve Liam Rosenior'a yönelik eleştirilerin giderek arttığı, form düşüklüğü yaşayan Chelsea'yi 0-1 mağlup ettiğini gördü.

Chelsea maça hızlı başladı ve Cole Palmer ceza sahası içinde yere düştüğünde penaltı istedi. Ancak penaltı verilmedi. Estêvão'nun direğe çarpması ve yeniden kadroya alınan Enzo Fernández'in topu direğin hemen yanından dışarıya göndermesi ile talihsizlikler devam etti.

İlk yarının son dakikalarında Liam Delap'ın golü ofsayt nedeniyle iptal edildi. Tam tersine, Manchester United cesurca öne geçti. Bruno Fernandes sezonun 18. asistini yaptı ve Matheus Cunha golü attı; deplasman tribünündeki taraftarlar sevinçten çılgına döndü.

Tek sezonda en fazla asist (20) rekorunu Kevin De Bruyne ve Thierry Henry elinde tutuyor. Fernandes'in, Premier Lig'in geçmişteki büyük isimlerini geride bırakma şansı var.

İlk yarıyı 0-1 geride kapatan Chelsea, ikinci yarı başladıktan on dakika sonra Delap'ın kafası üst direğe çarptı. İkinci yarının ortalarında Wesley Fofana'nın kafası da üst direğin üstüne çarptı. Londra ekibi denedi ama sezonun bu aşamasında, Jorrel Hato'nun stoperde oynadığı Chelsea'de pek bir şey yolunda gitmiyor gibi görünüyor.

Moisés Caicedo, 84. dakikada uzak mesafeden attığı sert şutun direğin hemen yanından dışarı çıkmasını izledi. Her iki tarafta da gerekli değişiklikler yapıldı; Manchester United'da Joshua Zirkzee kısa süreli bir oyuna girdi ve takım, az farkla önde kalmayı başardı.

Chelsea, üst üste dördüncü lig yenilgisini önleyemedi ve maçın bitiş düdüğüyle birlikte yuhalama ve ıslık sesleri yükseldi. Premier League'de altıncı sırada yer alan takımın birçok taraftarı, Ocak ayında göreve getirilen Rosenior'dan şimdiden tamamen bıkmış durumda.