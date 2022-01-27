Fildişi Salihi teknik direktörü Patrice Beaumelle, Eric Bailly'nin Mısır karşısında kaçırdığı penaltının üzüntüsüyle ağladığını söyledi.

2021 Afrika Uluslar Kupası ikinci turunda Mısır ile karşılaşan Fildişi Sahili, normal süresi ve uzatmaları golsüz geçilen maçı penaltılarla 5-4 kaybetmişti.

120 dakika boyunca savunmada sergilediği performansla göz dolduran Bailly, Fildişi Sahili adına üçüncü penaltı vuruşunu kullandı, fakat kaleci Mohamed Abou Gabal'i geçemedi.

10 penaltı içinde hedefi bulmayan tek vuruş Bailly'ye aitti. Bu sonuçla Fildişi Sahili'nin tarihindeki üçüncü Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğuna ulaşma hayalleri sona erdi.

Beaumelle ne söyledi?

BBC Sport'a konuşan Fransız teknik adam, büyük üzüntü yaşayan Bailly'yi nasıl teselli ettiğini anlattı.

"Ağlıyordu, çok zor bir andı. Ona sarıldım ve 'sen büyük bir şampiyonsun' dedim."

"Turnuva boyunca yaptıklarıyla ne kadar büyük bir şampiyon olduğunu gösterdi. Bütün büyük şampiyonlar penaltı kaçırıyor, örnekler saymakla bitmez."

"Kaleci iyi iş çıkardı. Uzatmalarda iki, üç kurtarışı vardı, ardından Eric'in penaltısını kurtardı."

"Penaltılarla kaybettik, söylenebilecek fazla şey yok. Çocuklar adına çok üzgünüm, sonuna kadar gidebileceğimize inanıyordum."

E Grubu'nu yedi puanla Ekvator Ginesi, Sierra Leone ve Cezayir'in önünde lider tamamlayan Fildişi Sahili, D Grubu'nu ikinci sırada bitiren Mısır'la eşleşmişti.

Afrika Uluslar Kupası'nı hayal kırıklığı yaratan bir sonuçla kapatan Fildişi Sahili, 29 Mart'ta hazırlık maçında İngiltere ile karşılaşacak.

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