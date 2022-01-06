Manchester United, Ferran Torres'i kaybeden Manchester City'yi geride bıraktı

Sezona santrafor transferi yapmadan girmesine rağmen Premier Lig'i domine eden ve şampiyonluk yarışında rakiplerine fark atan Manchester City, Ferran Torres'i Barcelona'ya satmakta da tereddüt etmedi.

Ligin zirvesindeki yerini perçinleyen City, Torres'in ayrılığıyla başka bir kategoride ilk sırayı şehrin diğer devine kaptırdı. Manchester Evening News'ta yer alan habere göre; Manchester United şu anda Premier Lig'in en pahalı kadrosuna sahip.

Aynı zamanda İngiltere'nin en yüksek maaş bütçesine sahip olan United, para harcama konusundaki bonkörlüğüne rağmen sahada istediği sonuçları alamıyor.

Parayla saadet olmadı

United'ın Premier Lig lisansı çıkardığı 25 oyuncusunun toplam değeri 801 milyon pound. City, Torres'in gidişiyle 800 milyon pound ile ikinci sıraya gerilerken, üçüncü basamakta 653 milyon pound ile Chelsea yer alıyor.

Ekonomik tablonun gözler önüne serdiği gerçekler, son dört yılda üç Premier Lig şampiyonluğu yaşayan City'nin başarıyı parayla satın aldığına dair görüşlere karşı bir antitez sunuyor.

Elbette City'nin dünyanın en pahalı kadrolarına sahip olduğunu göz ardı etmek mümkün değil. Fakat başarıda Pep Guardiola'nın kurduğu istikrarlı yapının da en az ekonomik güç kadar büyük bir rol oynadığı aşikar.

Ayrıca Manchester City'nin transferdeki isabetli tercihleri de alkışı hak ediyor. Büyük paralar ödediği oyunculardan aynı ölçüde katkı almayı başaran City'nin karavana attığı transfer yok denecek kadar az.

United ise yakın dönemde büyük bonservisler ödeyerek kadroya kattığı Paul Pogba, Donny Van De Beek, Fred, Aaron Wan-Bissaka gibi isimlerden beklenen seviyede verim alamadı.

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