Manchester United, eski futbolcusu Wilfried Zaha'yı kadrosuna katmak istiyor

Manchester United, Crystal Palace forması giyen Wilfried Zaha'yı tekrar kadrosuna katabilir.

, yeni sezonun kadrosu için çalışmalar hız verdi.

Daily Mail'in haberine göre Manchester United, Wilfried Zaha'yı kadrosuna katmak istiyor.

2013 yılında 11,75 milyon euro bonservis bedeli ile 'tan Manchester United'a transfer olan Zaha, 2015 yılında 3,83 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan %25 pay karşılığında yeniden Crystal Palace'a transfer olmuştu.

Manchester United, sonraki satıştan pay hakkını Zaha'nın bonservis bedelinde indirim sağlamayı planlıyor.

Wilfried Zaha bu sezon çıktığı 26 Premier Lig karşılaşmasında 8 gol attı ve 5 de asist yaptı.