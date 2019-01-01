Manchester United, Eriksen için teklif hazırlığında

Manchester United, yaz transfer döneminde Real Madrid'in kapısından dönen Christian Eriksen için ocak ayında hamle yapmaya hazırlanıyor.

Sezona çok kötü bir başlangıç yapan ve 6 maçta yalnızca 8 puan toplayan 'da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Yönetimin desteğini arkasına alan Solskjaer, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için şimdiden çalışmalara başladı.

Kırmızı Şeytanlar, yazın ile gündeme gelen ve takımdan ayrılmak isteğini de açıkça dile getiren Christian Eriksen için devre arasında transfer teklifi yapacak.

Başkanı Daniel Levy, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Danimarkalı orta saha oyuncusu Eriksen'in bedelsiz olarak takımdan gitmesini istemiyor. United'dan cazip bir teklif gelmesi durumunda Tottenham yönetimi, Eriksen'in devre arasında gitmesine izin verebilir.

27 yaşındaki deneyimli futbolcunun devre arasında Old Trafford'a gelebilmesi için aşılması gereken başlıca engeller arasında ise Real Madrid var. Eriksen, Real Madrid'e gitmeyi çok istemiş ancak Tottenham bu duruma engel olmuştu. Madrid ekibi, aynı zamanda Manchester United'dan Paul Pogba'yı kadrosuna katmak istemişti. Manchester United, Pogba'nın ayrılması durumunda yerine Eriksen'i almayı düşünüyor.