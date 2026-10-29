Manchester United efsanesi Ander Herrera, arkadaşı Mario Suárez'in de katıldığı "Mario'nun Yolu" adlı podcast'e konuk oldu ve uzun bir röportajda, favori kulübü Real Zaragoza ile hâlâ süren futbol kariyerinden söz etti.

Athletic Bilbao, Manchester United, Paris Saint-Germain ve Boca Juniors ile geçen kariyerinde Herrera, aralarında Real Madrid'in mevcut teknik direktörü José Mourinho'nun da bulunduğu birçok önemli antrenörün yönetiminde çalıştı.

Herrera, Portekizli teknik adam hakkında uzun uzun konuştu; bazı anıları hatırlattı ve onun kişiliği ile antrenörlük tarzına dair kısa bir analiz sundu.

Sport gazetesi, Ander Herrera'nın Portekizli teknik adam hakkında söylediği en dikkat çekici sözleri yayımladı. Herrera şöyle açıkladı: "Mourinho benim için erkeklerin antrenörüdür. O, futbolcuların aşırı hassas olmadığı bir futbol dönemine aittir. Eleştiriler anlaşılır, kabul edilir ve saygı görürdü; takım içindeki hiyerarşiler de aynı şekilde saygıya mazhardı."

Herrera, Mourinho'nun yönetiminde Manchester United'da çalıştı; Transfermarkt sitesine göre bu, Athletic Bilbao'nun yanı sıra formasını giyerek en fazla maça çıktığı kulüptü; her ikisiyle de 189'ar maç oynadı.

Orta saha oyuncusu, o dönemden Portekizli teknik adamın kişiliğini ve aynı zamanda oyuncularla olan yakın ilişkisinin niteliğini gösteren bir anı aktararak şöyle dedi: "Avrupa Ligi'ndeki Saint-Étienne karşılaşmasının ardından oynanan bir maçı hatırlıyorum. Mourinho herkesin önüne geldi ve bana felaket olduğumu falan söyledi... Ama ertesi gün kucaklaştık."

Mourinho bu sezon Real Madrid ile ikinci dönemine başladı ve çalkantılı bir başlangıcın ardından takımı doğru yola geri döndürmeyi başardı. Milli ara döneminden bu yana Real Madrid herhangi bir yenilgi almadı; ayrıca Şampiyonlar Ligi'ndeki ve El Clásico maçındaki galibiyetler, Kraliyet ekibini tüm kupalarda rekabetin içine geri soktu.

Mourinho'nun Kraliyet ekibindeki durumundan söz eden Herrera, Portekizli teknik adamın her şeye çözümleri olduğuna güvenmekle birlikte, karşılaşacağı zorluklara işaret etmekten çekinmedi.

Herrera şu sözlerin altını çizdi: "Bence Mourinho, evcilleştirmesi gereken zorlu bir boğayla karşı karşıya. Real Madrid, içinde takımın büyük bir gürültü yaşadığı ve yıldızlarını da büyük bir gürültünün sardığı iki zor yılın ardından geliyor. Toni Kroos sonrası ve Luka Modric sonrası bir dönemdeyiz, ve bu kolay değil. Çetin bir görev."

Tüm veriler, bu röportajın, Real Madrid'in Kylian Mbappé'nin ikili golüyle Barcelona'yı 2-1 yendiği El Clásico maçından önce yapıldığına işaret ediyor. Kraliyet ekibi oyun tarzı açısından tam anlamıyla akıcı ve ikna edici bir performans sergilememiş olsa da, önceki maçlarına kıyasla gösterdiği gelişme muazzamdı.

İşte bu nedenle Herrera, Flick yönetimindeki Barcelona ile karşılaşmanın asla kolay bir mücadele olmadığının farkında.

Orta saha oyuncusu görüşünü şöyle gerekçelendirdi: "Üstelik yenilmez bir Barcelona ile karşı karşıya. Tüm bu koşullar bir araya geldi, ama eğer işleri tersine çevirmek için gereken karizmaya, hatta şunu da söyleyeceğim... güce ve sertliğe sahip biri varsa, o da Mourinho'dur. Bunu ilk döneminde zaten yaptı; dengeleri tamamen tersine çevirdi mi bilmiyorum, ama en azından Real Madrid'i Barcelona'nın seviyesine getirmeyi başardı."