Gary Neville, Manchester City 60 milyon sterlin karşılığında transferini tamamlamadan yıllar önce Joao Cancelo’yu Manchester United’a önerdiğini açıkladı.

2015-16 sezonunda kısa bir süre Valencia’yı çalıştıran Neville, Cancelo’nun o zamanlar da özel yeteneğini belli ettiğini ifade etti.

Ancak United, oyuncu için girişimde bulunmamıştı ve Cancelo da 2018 yılında İtalyan devi Juventus’la anlaşmaya varmıştı.

Neler söylendi?

Sky Sports’taki podcast yayınında konuşan Neville, Cancelo’nun Manchester United için önemli bir ekleme olabileceğini şöyle açıkladı: “Ben Valencia’dayken Cancelo çok genç bir oyuncuydu ancak ne kadar sıra dışı bir yeteneğe sahip olduğunu görebiliyordunuz.”

“Cancelo için İngiltere’yle bazı telefon görüşmeleri yapmıştım, hangi kulüpten bahsettiğimi anlamışsınızdır. Eğer genç bir oyuncu alacaksanız, bu kesinlikle o olmalıydı.”

“Cancelo ve Andre Gomes, gerçekten inanılmaz yeteneklerdi ve Premier Lig’de yıldızlarını parlatabilirlerdi. Andre bazı ciddi sakatlıklar yaşadı ve bu onu olumsuz etkiledi.”

“City onu 60 milyon sterlin’e transfer ettiğimde düşündüğüm tek şey City’nin bir bek oyuncusuna bu kadar para harcamasına gerek olup olmadığıydı zira o bölgede alternatifleri vardı. Oyuncu olarak ise hiçbir şüphem yoktu.”

“O adeta bir atletik makine. Topla harika koşular ve driplingler atabiliyor ve aynı zamanda savunmada da oldukça cesur. Savunmada ve hücumda takımın oyununu etkiliyor.”

Cancelo’nun City karnesi

Portekizli bek oyuncusu, City formasını şu ana dek tüm kulvarlarda 93 maçta terletti.

Bu maçlarda altı kez gol sevinci yaşayan Cancelo, 11 de asist yaptı.

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