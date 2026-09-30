Manchester United efsanesinden City oyuncularına: Madalyalarınızın yeri çöp kutusu

Roy Keane, İngiltere Premier Lig birliğinin kulübü 100'den fazla mali düzenlemeyi ihlal etmekle suçlu bulma kararının ardından, eğer Manchester City kadrosunda bir oyuncu olsaydı, takımla kazandığı madalyaları "çöp kutusuna" atacağını söyledi.

İngiltere Premier Lig birliği Salı günü, Manchester City'yi 2009 ile 2018 yılları arasında kulübün ticari gelirlerini 830 milyon sterlin (1,08 milyar dolar) tutarında şişirmekle suçlu bulduğunu doğruladı.

İngiltere Premier Lig birliğinin İcra Kurulu Başkanı Richard Masters, kulübün "yaklaşık on yıl boyunca İngiltere Ligi kurallarını sistematik olarak ihlal ettiğini" söyledi.

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Eski Manchester United efsanesi Keane, o dönemde City kadrosunda bir oyuncu olsaydı kazanacağı madalyalardan herhangi birini saklama fikrini reddetti. Keane, ITV Sport kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Eğer bir oyuncu olsaydım, bu madalyaları yüzde 100 çöp kutusuna atardım. Elbette atardım, bu bir hile."

Şunları ekledi: "Onları sahada kazandılar çünkü hile yapılıyordu."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bunun birçok insana zarar vereceğini biliyorlardı, buna rağmen bunu yaptılar."

Manchester City ise herhangi bir usulsüzlük işlediğini reddediyor ve karar karşısında "şaşkın" olduğunu belirtti. Kulübün karara itiraz etmek için 2 Ekim Cuma gününe kadar süresi bulunuyor.

2009 ile 2018 yılları arasında Manchester City, üç Premier Lig şampiyonluğunun yanı sıra bir İngiltere FA Kupası ve üç İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu kazandı.

Manchester City İcra Kurulu Başkanı Ferran Soriano, kulüp çalışanlarına gönderdiği görüntülü bir mesajda, kararın "Premier Lig birliği tarafından ortaya atılan bir komplo teorisinin" sonucu olarak geldiğini söyledi.

Şunları ekledi: "Bu mesele uzun süre devam etti, bu yüzden Premier Lig birliğinin bize karşı açtığı davanın tamamının tek bir sahte suçlamaya dayandığını kendimize hatırlatmamız önemli; o da malikin kişisel parasının bir şekilde ve gizlice Abu Dabi'den bazı sponsorlar aracılığıyla kulübe aktarıldığı iddiasıdır."