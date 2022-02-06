Manchester United efsanesi Wayne Rooney: "Kendimi bir yere kilitleyip iki gün içerdim"

Wayne Rooney, kariyerinin ilk bölümünde yaşadığı stresi anlattı ve bunun kendisini günlerce tek başına aşırı içki içmeye ittiğini itiraf etti.

Şimdilerde Derby County'nin baş antrenörü olan Rooney, hayatı ve kariyeri hakkında Cuma günü Amazon Prime'da yayınlanacak olan bir belgesel olan "Rooney" nin yayınlanmasından önce konuştu.

36 yaşındaki oyuncu, 18 yaşında Manchester United'a büyük paralarla transfer yapmadan önce Everton'da sahneye çıktığında, kariyerinin başlarında şeytanlarla savaştığını söyledi.

Rooney ne söyledi?

Rooney, Pazar günü Mail'e verdiği demeçte, "gençken çok fazla hata yaptım, bazıları basında, bazıları basında değil, kavga olsun ya da olmasın," dedi.

"Benim için bununla başa çıkmak, gazetelerdeki şeylerle uğraşmak, o zamanki menajerle, o zamanki aileyle uğraşmak çok zordu.

"Manchester United'daki ilk yıllarımda, muhtemelen ilk oğlum Kai olana kadar, kendimi gerçekten kilitledim. Hiç dışarı çıkmadım.

"Futboldan birkaç gün izin aldığım zamanlarda ben aslında kendimi bir yere kilitler ve sadece içerdim, tüm bunları aklımdan çıkarmaya çalışmak için.

"Kendimi kilitlemek, uğraştığım bazı sorunları unutmamı sağladı. Tıkanma gibiydi."

Rooney, yaşlandıkça öfkesini ve içkisini gençlik günlerine göre daha iyi kontrol edebildiğini söyledi.

'Büyürken hep kızgın ve agresiftim. Futbola başladığımda bu çok açık. Halletmem gereken bazı sorunlarım olduğu açıktı ve şimdi çok şükür hepsini kontrol altına aldım" dedi.

"İçkiyle ilişkim şu an iyi. Sorun değil. Arada bir içki içerim. Eskisi gibi değil. Oynadığım zamanki gibi değil. Kontrol gayet iyi."

Everton işini geri çevirdi

Rafa Benitez geçen ay Everton menajeri olarak görevden alındığında, Rooney çocukluk kulübündeki işle güçlü bir şekilde bağlantılıydı.

Ancak Everton kendisine yaklaştığında, Rooney iş için görüşmeyi reddetti. Oyuncularına ve çalışanlarına olan bağlılığının onu takımda tuttuğunu söylüyor.

Rooney, "Oyuncu ve menajer olarak üç yılı aşkın bir süredir buradayım ve oyuncularla, her şeyden önce takım arkadaşı, ardından menajer ve personel ile ilişkiler kuruyorsunuz." dedi.

"O oyunculardan sıkı çalışma, dürüstlük, güven, bağlılık açısından istediğim her şey… eğer dönüp 'Bir teklif aldım, gidiyorum' dersem, gerçekten bunu yapamazdım.

"Benitez kovulduğunda adımın Everton ile anılmaya başladığını görebiliyordum.

"Personel ile görüştüm ve 'Karşınızdayım ve yanınızdayım. Orada ne söyleniyorsa yanınızdayım' dedim. Bence bu onlar için büyük bir adımdı."

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