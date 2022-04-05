Manchester United'ın efsane oyuncusu Wayne Rooney, eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun İngiliz ekibine geri dönüşünün beklenen etkiyi yaratmadığını söyledi.

United'ın Ronaldo'yu yukarıya doğru bir sıçrama yapmak için transfer ettiğini belirten Rooney, bu transferin şu ana dek bu amacı karşılayamadığını söyledi.

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Sky Sports'a konuşan Rooney, Manchester United'ın daha genç ve başarıya aç oyunculara odaklanması gerektiğini söyledi:

"Ronaldo hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde birçok gol attı. Tottenham'a karşı hat-trick yaptı ancak kulüp geleceğe dönük adımla atacaksa yola daha genç ve aç oyuncularla devam etmeli.

"Cristiano artık 20'li yaşlarında olduğu gibi bir oyuncu değil ve bu durum futbolda kaçınılmaz.

"O her zaman bir gol tehdidi ama oyunun geri kalanında daha fazlasını sunmanız gerekiyor. Manchester United'ın Jadon Sancho ve Marcus Rashford gibi yetenekli genç oyuncuları var ve bu oyuncular gelecekte daha da iyi olacak.

"Bence Jesse Lingard'ı da bu oyuncuların arasında sayabiliriz. Scott McTominay da şans bulduğunda iyi işler çıkartıyor. Yeni gelecek teknik direktörün bu oyunculara güvenmesi ve onları iyi oyuncular olduklarına inandırması gerekiyor"

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