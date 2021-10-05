Manchester United efsanesi, United'ın yıldızına kapıyı gösterdi

Kırmızı Şeytanların eski oyuncularından Dwight Yorke, Goal'e verdiği röportajda ses getirecek açıklamalarda bulundu.

Dwight Yorke Kırmızı-Şeytanların Fransız oyuncusu Anthony Martial'ın, Manchester United ile "bağlarını koparması" gerektiğini söyledi.

Anthony Martial, Cristiano Ronaldo'nun yedek kulübesinde başladığı Everton karşılaşmasında bu sezonki ilk golünü kaydetti. Geçtiğimiz sezon sakatlıklarla boğuşan 25 yaşındaki Fransız oyuncu Martial, 36 maçta Manchester United formasını giyerken 7 kez ağları havalandırmıştı.

Cristiano Ronaldo'nun Kırmızı-Şeytanlara katılmasının ardından sadece iki kez ilk 11'de başlama şansı yakalayan Martial, forma şansı bulmakta zorlanıyor. Portekizli oyuncunun Manchester United'a imza atmasından sonra, Anthony Martial'in Old Trafford'daki zamanının dolduğu düşünülüyor.

"Düzenli oynamalı"

Yorke, Martial'ın daha iyi performans sergilemesi için düzenli olarak oynaması gerektiğini vurguluyor. Fransız oyuncunun, Manchester United'da uzun bir kariyeri olması için köklü değişimlerin yapılması gerektiğini savunuyor.

"Manchester United için oynuyorsanız, her ne sebepten olursa olsun formunuz düştüğü takdirde gözden düşebilirsiniz." Dwight Yorke, Goal'e özel yaptığı açıklamada: "Anthony Martial'in, Manchester United'dan ayrılma gibi bir ihtimali olursa kesinlikle bunu değerlendirmeli"

"Şüphesiz muazzam bir yeteneğe ve hücum eden bir oyuncuda görmeyi sevdiğimiz tüm özelliklere sahip ve bizim için hayati bir oyuncu olabileceğine şüphe yok ama şu anda kadroda değil ve tekrar girmenin bir yolunu bulması gerekiyor."

"Bir oyuncuda görmek istediğimiz farklı meziyetleri var ama şu anda Manchester United'da oynamak için yeteri kadar şans bulamıyor. Anthony'nin, tekrar takıma girebilmek için bir yol bulması gerekiyor."

Eleştirilerin odağında

2015 yılında Kırmızı-Şeytanlara katılan Fransız oyuncu Anthony Martial, 2019-2020 sezonunda 23 gole ulaşmıştı. Manchester United'a katıldığından beri sadece bir kez 20 gol barajını aşmayı başaran Fransız oyuncu, bazı eleştirilerin hedefinde bulunuyor.

Martial'in verimli olması için oynama alışkanlığına sahip olması gerektiğinin altını çizen Yorke, Fransız oyuncu için en doğrusunun takımdan ayrılmak olacağını söyledi.

"Adil olmak gerekirse Martial'in karmaşık bir performansı var. Olağanüstü bir sezon geçirdiğinde, onun rakipler için çok ciddi bir tehdit olabileceği düşünülüyordu. Anthony, çok özel bir bölgede oynuyor. Bu yüzden, 9 numaralı pozisyonda verimli olabilmesi için Martial'in oynama alışkanlığı kazanması lazım."

"İlk başladığı zaman önce soldan, sonra sağdan başladı, bu yüzden o kadar da kararlı değil.

"Manchester United'daki kariyerine önce sol kanatta başladı. Daha sonra, sağ kanatta görev yaptı. Bu nedenle Anthony, tam olarak istikrarlı görünemedi."

"Martial'in en iyi halini görmeniz için ona her hafta şans vermeniz gerekiyor. Ona, 10 ya da 20 dakika forma verip iyi bir performans göstermesini bekleyemezsiniz."

Ronaldo'nun gelişi etkiledi

Cristiano Ronaldo'nun, transfer penceresinin kapanmasına saatler kala Manchester United'a transfer olması, Anthony Martial'in forma şansı bulamamasına neden oldu. Portekizli oyuncuya ilk 11'de şans veren Norveçli hoca Solskjaer, sadece Everton karşılaşmasında Anthony Martial'i ilk 11'de başlatma kararı aldı.

Everton maçının ardından, Cristiano Ronaldo'yu yedek kulübesinde oturttuğu için eleştirelen Solskjaer'in, bir sonraki maçlarda Ronaldo'yu ilk 11'de başlatmasına kesin gözüyle bakılıyor. Böylece, Martial'in yedek kulübesine dönmesi bekleniyor.

Yorke ayrıca, Ronaldo'nun gelişinin takım arkadaşlarının daha hızlı oynaması için iyi bir sebep olduğunu düşünüyor.

"Manchester United'ın oyuncularının daha fazla hızlanması lazım. Cristiano Ronaldo'nun getirdiği yüksek standartlara ulaşmaları gerekiyor. Eğer, onun yüksek standartlarından beslenemiyorlarsa kulüpte bir şeyler ters gidiyordur.

"Oyuncuların, her şeyi Ronaldo'dan beklememesi şart. Ronaldo'nun da gol atamayacağı maçlar olacaktır. Takım arkadaşlarının ona her konuda destek olması gerekiyor ki ancak bu şekilde Ronaldo'dan verim alabilirsiniz"

Ronaldo'nun; Manchester United'a katılmasının ardından, Anthony Martial'in Kırmızı-Şeytanlar için nasıl bir performans sergileyeceğini sadece zaman gösterecek.

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