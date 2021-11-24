Paul Scholes, Michael Carrick ve Manchester United'ın teknik ekibinin geri kalanının Ole Gunnar Solskjaer ile aynı anda kulüpten ayrılmadıkları için "utanmaları" gerektiğini söyledi.

United, Watford'da 4-1'lik bir yenilginin ardından Solskjaer'i görevden alma kararı almıştı ve bu sonuç alındığında Kırmızı Şeytanlar, Premier Lig'de yedinci ve lider Chelsea'nin 12 puan gerisinde yer alıyordu.

Bunun ardından Carrick, geçici olarak asistanlıktan baş antrenörlüğe yükseltildi ve Solskjaer'in teknik ekibinin "hepsinin gitmesi gerektiğine" inanan Scholes'un düşüncesinin aksine bu isimler de görevlerine devam etti.

Neler söylendi?

Manchester United’ın Şampiyonlar Ligi’nde Villareal’i 2-0’la geçtiği maçın öncesinde BT Sport'a konuşan Scholes, kulüpte olanları şöyle değerlendirdi: “Takımı yöneten kişiler aynı.”

“Takımı hazırlayan kişiler daha çok Kieran McKenna ve Michael Carrick, yani takımı sahaya sürmek için bu büyük sorumluluğa sahip olan isimler aynı.”

“Ole onlara bunu yapma sorumluluğunu veriyor. Bu şimdi neden değişiyor bilmiyorum. Dört hafta önceki Liverpool maçında bu belliydi.”

“Ole’nin gideceğini biliyorduk. Sonra tepedeki insanlar yeni ekibi , yeni menajeri hazırlamak durumundaydı.”

“Ole’ye olanlardan sonra teknik ekipte kalmaya utanırdım. Teknik ekipteler ve takımı bugünkü maça hazırladılar, hepsi gönderilmiş olmalıydı.”

“Ole onlara güvendi ve her hafta takımı maçlara hazırlamalarına olanak sağladı. Ole kadar onlarda kulübü ve oyuncuları hayal kırıklığına uğrattılar.”

Solskjaer’in yerini kim alabilir?

Geçici menajerlik görevine iyi bir başlangıç yapan Carrick, bunu sürdürmeyi başarabilirse sezon sonuna kadar bu görevde kalmaya devam edebilir.

Ancak United, yaz aylarında Solskjaer’in yerine kalıcı bir menajer getirmek istiyor ve kulübün adı halihazırda birçok yüksek profilli isimle anılıyor.

Bu isimler arasında Zinedine Zidane, Erik ten Hag ve Brendan Rodgers öne çıktı ancak GOAL, Pochettino’nun bir numaralı aday olduğunu söyledi.

PSG ile bir buçuk yıllık daha sözleşmesi bulunan Arjantinli, ilk etapta United iddialarını reddetti: “PSG’de olmaktan memnunum, burası kesin. Bu konu tartışmaya açık değil, Paris’te mutluyum.”