Manchester United'ın efsane kaptanı Roy Keane, Old Trafford'da geçirdiği olağanüstü zamana rağmen United teknik direktörlüğü için yeterince iyi olmadığını açıkladı.

Kulübün geçici teknik direktör Ralf Rangnick yerine birini arama sürecini değerlendiren Keane, kendisinin bu görev için adaylardan biri olamayacağını söyledi.

Keane'nin eski takım arkadaşı Ole Gunnar Solskjaer'in görevden alınmasının ardından İngiliz devinin başına geçen Ralf Rangnick'in sezon sonunda görevi bir başkasına teslim edecek olması nedeniyle arayışlar hız kesmeden devam ederken, ismi geçen isimlerden biri olan Keane bu görev için yeterince iyi olduğunu düşünmediğini belirtti.

Ne söylendi?

Daha önce Sunderland ve Ipswich'te teknik direktörlük görevini yürüten ve 2019'da Nottingham Forest'taki yardımcı antrenörlük görevinden ayrıldığından bu yana boşta olan Keane, The Overlap Live'da hiçbir zaman Manchester United'ın başına geçmeyeceğini belirtirken, "Özgeçmişim bu iş için yeterli değil. Bu kadar basit. Manchester United'ı yönetmek çok zor bir iştir" dedi.

Yedi şampiyonluk kazandı

1993 yılında transfer olduğu Manchester United'dan 2004-2005 sezonu sonunda ayrılan Keane, Sir Alex Ferguson'un takımı için oynadığı 326 karşılaşmada 33 gol kaydetmişti.

United formasıyla yedi Premier Lig şampiyonluğu yaşayan İrlandalı oyuncu, bir kez de Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırma sevinci yaşamıştı.

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