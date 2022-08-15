Manchester United efsanesi Rio Ferdinand, Frenkie de Jong transferi hakkında konuştu: "Lütfen bize gel diye yalvarıyoruz"

Ferdinand, Erik ten Hag hakkında da konuştu ve hocayı savundu.

Manchester United'da büyük sorunlar var ve Frenkie de Jong transferi bunlardan sadece biri. Kulübün efsane isimlerinden Rio Ferdinand da de Jong transferinde Manv-chester United'ın düştüğü durumu eleştirdi.

Eski stoper, Manchester United'ın en iyi yetenekleri çekemediğini belirtirken transferde konuşulan isimleri beklemenin de kendilerine zarar verdiğini söyledi.

Ne söylendi?

Ferdinand, podcast'inde "En iyi oyuncular için piyasada değiliz" dedi.

"Pazara çıkıyoruz ve Frenkie de Jong'u transfer etmek için üç buçuk aydır bekliyoruz.

"Kusura bakmayın, o harika bir oyuncu ama üç ay boyunca 'Lütfen bize gel' diye yalvarıyoruz. Resmen bu oyuncu için kendimizi kandırıyoruz."

Where will De Jong be playing his club football this season? Barcelona

Manchester United

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Rio Ferdinand, Ten Hag'ı savundu

Son bölümünde Ferdinand, Erik ten Hag hakkında da konuştu ve hocayı savundu.

"Oyuncular için üzülmüyorum, Ten Hag için üzülüyorum" dedi.

"Yanlış beyanlarla geldi. Yeni transferler bekleyerek geldi.

"Muhtemelen orada oturmuş, 'Burada bir kukla gibiyim. Böyle bir yere geleceğimi bilmiyordum' diye düşünüyor.

"Güveninin düşük olacağını biliyordu, ancak 'Bunu yeniden kurabileceğim' diye düşündü, ancak açıkçası oyuncular gereken standartta değiller. Bu kadar basit.

"Bu bir veya iki aylık bir sonuç değil. Bu uzun ve sürekli bir durumun sonucu.

Manchester United sezona olabilecek en kötü şekilde başlarken evinde Brighton'a 2-1 ve ardından Brentford'da deplasmanda 4-0 kaybetti.