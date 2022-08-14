Hollandalı menajerin koltuğu, henüz ikinci haftadan sallanmaya başladı.

Rio Ferdinand, cumartesi günü Premier Lig'de Brentford'a karşı gösterdiği kötü performans nedeniyle Manchester United'ı sert bir şekilde eleştirdi.

Ve uzun top taktikleri kullanmaya devam etmeleri halinde, 'Premier Lig'in Yılmaz Vural'ı Sam Allardyce'ı kulübün yeni hocası olmaya davet etti.

Erik ten Hag, kötü bir başlangıç yaptı ve ligdeki ikinci maçında Brentford'a 4-0 kaybetti. Böylece, eleştirilerin hedefindeki isim oldu.

United efsanesi, maçı izlerken dehşete düştü ve takımın "sıfır güven" ile oynadığını söyledi.

Ferdinand neden United'ın Allardyce'ı alması gerektiğini söyledi?

İngiliz eski oyuncu, eski kulübünün sürekli orta sahayı pas geçmeye çalıştığını görünce şok oldu.

Bu yaklaşımın Everton, Newcastle ve Blackburn gibi takımları çalıştıran Allardyce'ı hatırlattığını belirtti ve kurt menajerin takımı yönetmesinin daha uygun olacağını ekledi.

"Telefonum patlıyordu, WhatsApp gruplar, çevrimiçi, her şey üzerime geldi.

"Artık tüm şakaların ortasındayız. Tam bir gülünç hale geldik" dedi Ferdinand, YouTube kanalı FIVE'a.

"[Brentford'a karşı] maçı izliyorsunuz ve 'Vay canına' diyorsunuz. Oyuncular, onlara harcadıkları paraya değmez.

"Muhtemelen onlara ödediklerine değmezler. Takıma güven sıfır.

"Böyle olacaksak, Big Sam veya Pulis gibi başka menajerleri de getirebiliriz [uzun top oynandığı için]."

"Bakıyorsunuz ve 'Bu benim bir zamanlar tanıdığım Manchester United değil' diyorsunuz.

"Bu kadar düşkün olmak çok kötü. Bireysel oyuncular bile tam bir kazma ve sırada Liverpool var."

United, Brentford'un 'Usain Bolt'uyla baş edemedi

İngiliz eski oyuncu, Kırmızı Şeytanlar'ın ateşli bir Brentford takımının hızına yetişemeyeceğine de dikkat çekti.

Ferdinand, "Yarışlarda değildik. Brentford'un nasıl kurulduğunu gördünüz, arkadan oynarken sıçramayı bekleyen sprinterler gibi göründüler" dedi.

"Orada Usain Bolt gibi koşuyorlardı ve kendilerinden ne istenildiğini iyi biliyorlardı.

"Onlar, 'Sizinle oynamaya cesaret ediyoruz' dediler. Bu ligde sürpriz yok, ne alacağınızı biliyorsunuz.

"Ten Hag bu ligde yeni ve birkaç sürprizle karşılaşacak, ancak oyuncular buradaydı ve bu kadar kötü olmaları kabul edilemez.

"Beş ya da altı yeni oyuncu getirecek serveti yok, bu yüzden oradaki tüm oyuncuların hiçbir mazereti yok.

"Brentford'a gideceğinizi biliyorsunuz ve bu zor bir maç olacak. İlk dakikadan itibaren kollarınızı sıvamazsanız, yenilirsiniz. Kesinlikle hırpalandık.”

United'ın Liverpool ile karşılaşması, 22 Ağustos'ta Old Trafford'da oynanacak.

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