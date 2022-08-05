Portekizli yıldızın geleceği belirsizliğini korurken eski takım arkadaşından şaşırtan bir yorum geldi.

Rio Ferdinand, eski kulübü Manchester United'a, Portekizli yıldızın yokluğunda kulübün uygun bir golcüden eksik olacağını savunarak devam eden transfer döneminde Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılmasına izin verilmemesi çağrısında bulundu.

GOAL, Temmuz ayının başında, Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için kulüpten ayrılma arzusunu yönetim kuruluna bildirdiğini doğruladı.

Chelsea, Paris Saint-Germain ve Bayern Münih, o zamandan beri yıldız oyuncuyla bağlantılıydı, ancak şimdilik belirsizlik sürerken onun pazar günü Brighton'a karşı oynama ihtimali bulunuyor.

Ferdinand, Ronaldo transfer efsanesi hakkında ne dedi?

United efsanesi williamhill.com'a, Ronaldo'nun bu yaz Old Trafford'dan ayrılmasına tamamen karşı olduğunu söyledi.

"İnsanlar Ronaldo'nun gitmesi gerektiğini söylüyor. Pekala, önce 25 gol atabilecek birini al, sonra gitmesine izin ver.

"Darwin Nunez gitti, Erling Haaland gitti ve Robert Lewandowski de gitti.

"Onlar, Manchester United'ın transfer etmek isteyeceği oyunculardan bazılarıydı. Baktığımızda, onlar da başka takımlara imza attı.

"Yani Manchester United Ronaldo'yu bırakamaz. Ronaldo, gitmek için yalvarsa bile United'dan ayrılamaz.

"Bunu yapmak kesinlikle doğru değil ve böyle bir şey olacağını da sanmıyorum."

"Kime şapka çıkaracağınız belli oluyor"

Ferdinand, "Manchester United için asla yeterince tutarlı olmayan Anthony Martial ile kumar oynuyorsunuz.

"O, Sevilla'ya gitti ve yapamayıp takıma geri döndü.

"Marcus Rashford muhtemelen 18 aydır, belki daha uzun süredir düzgün bir şekilde oynamadı.

"Jadon Sancho geçen sezon United'ın beklediği seviyeye ulaşmadı, Anthony Elanga genç ise bir çocuk.

“Yani, ona bakıyorsunuz ve kime şapka çıkarıp evet diyeceğiniz belli oluyor.

"Bruno Fernandes belki, ama o bir forvet değil.

"Herkes için 'Ronaldo'dan kurtulmalısın, etrafı bir sirk gibi ve çok fazla dikkat çekiyor' demek çok kolay.

"Kulübün istediğinden biraz daha fazla dikkat çekiyor olabilir, ama o, her sezon gol garantisi veriyor" diyerek eski takım arkadaşına olan güvenini vurguladı.

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