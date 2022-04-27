Manchester United'ın efsane futbolcusu Paul Scholes, İngiliz ekibiyle sezon sonunda bitecek olan kontratını yenilemeyen ve takımın Whatsapp gruplarından çıkarak, ayrılık sinyali veren Paul Pogba'nın durumunu değerlendirdi.

Pogba ile bir dönem aynı takımda top koşturan Scholes, Fransız yıldızın kendini yeterince geliştiremediğini öne sürdü.

Ne söylendi?

talkSport'a konuşan İngiliz futbol adamı Fransız oyuncunun yeni takımında başarılı bir dönem geçireceğini söyledi:

"Pogba henüz çok genç bir oyuncuyken onunla aynı takımdaydım. Bir futbolcu ya da orta saha oyuncusundan isteyebileceğiniz her şeye sahipti. Harika bir fiziğe sahip ve koşu temposu son derece iyi ama bir futbolcu olarak öğremeye açık olduğunu düşünmüyorum.

"Onu izlerken sürekli aynı hataları tekrar tekrar yaptığını fark ediyorum. Manchester United'a döndükten sonra hayal kırıklığı yarattı ve şimdi takımdan ayrılacak gibi görünüyor. Gideceği yerde Juventus'ta yaptığı gibi gerçekten iyi bir iş çıkartacağını düşünüyorum.

"Her nedense United'da işler beklendiği gibi gitmedi. Fransa Milli Takımı ile yaptıklarını herkes görüyor. Hepimiz onun dünya çapındaki yeteneklerinin farkındayız"

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