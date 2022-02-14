Sir Alex Ferguson yönetimindeki Manchester United'ın unutulmaz kaptanı Gary Neville, eski takımının bu sezon yaşadığı problemlerin teknik direktör Ralf Rangnick'ten bağımsız olarak, oyunculardan kaynaklandığını söyledi.

United'ı takip ederken pembe dizi izlediği hissine kapıldığını belirten Neville, oyuncuları sert bir dille eleştirdi.

Ne söylendi?

Premier Lig'de son olarak Southampton ile 1-1 berabere kalan Manchester United'ın tutarsız performansının Alman teknik direktörle ilgisi olmadığını belirten Neville, Sky Sports'ta yaptığı açıklamada topu oyunculara attı:

"Bugünlerde United'ı izlerken tek bir şeye odaklanmak zor. Her gün pembe dizi gibi başka bir durumla karşılaşıyorsunuz.

"Oyuncuların Mauricio Pochettino'yu istediğini ve ardından Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılacağını duyuyoruz. Ole Gunnar Solskjaer sezon başında çok eleştirildi ve görevi bıraktı. Şimdi de aynı şekilde Rangnick eleştiriliyor.

"Gerçek şu ki United'ın oynadığı oyun yeterince iyi değil ve kadroları da olması gereken kaliteden uzak. Kısa süre içinde birçok şeyin değişmesi gerekiyor. Geçen sezon Premier Lig'i kazanmaya yakın olduklarını hissetmiştim ama şimdi hiç olmadıkları kadar uzak görünüyorlar.

"Belki yaz aylarında sorunun nerede olduğunu bilen biriyle çalışırlarsa daha iyiye gidebilirler"

Pochettino iddiaları

PSG'nin Arjantinli teknik direktörü Pochettino'nun yeni sezonda Manchester United'ın başına geçeceği yönündeki iddiaları da değerlendiren Neville, yönetimin bu kararı iyi düşünmesi gerektiğini belirtti:

"Manchester United yönetiminin kararı Pochettino ile çalışmaksa yola onunla devam etmeliler ama bu kararı vermesi gerekenler oyuncular değil yönetim kurulu üyeleri. Soyunma odasındaki oyuncuların sözleriyle hareket etmeleri korkunç olur.

"Sosyal medya ve büyük PR çalışmaları sürekli Pochettino'yu gündeme getiriyor ve bu durum hoşuma gitmiyor."

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