Gary Neville, Cristiano Ronaldo'nun bu sezonki formuna dayanarak ortak bir Manchester United-Manchester City kadrosunda ona yer vermeyeceğini söyledi.

İki rakip Pazar günü Manchester derbisinde karşı karşıya gelirken, City birinci, United ise dördüncü olarak maça geliyor.

Man Utd efsanesi Neville, şu anda Ronaldo da dahil hiçbir United oyuncusunun City'nin 11'ine giremeyeceğini söyledi.

Ne söylendi?

Neville, LadBible için bir videoda, "City'nin savunma dörtlüsü (Dias, Laporte, Cancelo Walker United'ın dörtlüsünün hepsinden daha iyi," dedi.

Orta saha: Fernandinho, Rodri – United'ın orta saha oyuncularından daha iyi.

"Bernardo Silva, Gündoğan - son 12-18 ayda düşünülebilecek tek kişi Bruno - ama De Bruyne, Bernardo Silva, Mahrez, Foden, Sterling... Bruno'yu Bernardo Silva'nın önüne koyamam.

Neville, "Şu anda Ronaldo'yu da City 11'ine koyamazsınız" diye ekledi.

Eski Manchester City yıldızı Micah Richards, "Ronaldo City takımında olsaydı, zaten şu ana kadar 20-25 gol atmış olurdu" diyerek aynı fikirde olmadığını dile getirdi.

Neville cevap verdi: "Kimi yedek oturtacaksın? "Foden? Sterling mi? Mahrez? De Bruyne?"

Premier Lig'deki zirve yarışı

Liverpool'un West Ham'ı evinde 1-0 ile geçmesiyle zirvedeki fark sadece 3 puana indi.

Bu sebeple Manchester City- Manchester United derbisi ayrı bir anlam kazandı. Öyle ki bu akşam Liverpool taraftarları ezeli rakipleri Manchester United'ı destekleyecek.

Manchester United'ın artık yeni bir taraftarı var 😅



Yalnızca bir günlüğüne 🤷‍♂️ pic.twitter.com/4kTqXWfPcY — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) March 5, 2022

Öte yandan Kırmızı Şeytanlar, yıldızı Cristiano Ronaldo'dan sakatlığı sebebiyle bu karşılaşmada faydalanamayacak.

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