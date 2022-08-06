Portekizli süperstarın karar süreci, efsane oyuncuyu rahatsız ediyor.

Gary Neville, Cristiano Ronaldo'yu Manchester United'daki geleceğine yönelik karar vermesi konusunda uyardı ve Portekizli yıldızın, bu yazki davranışlarından dolayı hayal kırıklığına uğradığını itiraf etti.

Ronaldo, temmuz ayında Kırmızı Şeytanlar'la yaptığı görüşmesinde Şampiyonlar Ligi'nde futbol oynamak için Old Trafford'dan ayrılma isteğinde olduğunu belirtti.

Ancak süperstar, şu ana kadar kendisine yeni bir kulüp bulamadı.

Bu durum, United'ın sezon öncesi dönemini gölgede bırakan ve yeni menajeri Erik ten Hag'ı futbolcusu hakkında birçok soruyu yanıtlamaya zorlayan Ronaldo hakkında birçok spekülasyona yol açtı.

Ne Söylendi?

Neville, Old Trafford'da devam eden sorundan memnun olmadığını açıkça belirtti ve Ronaldo'yu çevreleyen durumun, yeni Premier Lig sezonu başlamadan önce Ten Hag'ın işini daha da zorlaştırdığını düşünüyor.

Sky Sports'a verdiği demeçte, "Sanırım hepimiz onun bir Şampiyonlar Ligi kulübünden teklif gelirse gideceğini biliyoruz.

"Ancak, şu anda bu olmadı. Biraz tatsız bir his" dedi.

"Bu onun ve kulüp için düzensiz bir durum. Kalmasını istiyoruz, ama sadece bu tartışmaların sürmesini istemiyoruz.

"United taraftarları olarak bunun bir süre daha sürmesini istemiyoruz.

"Ronaldo'nun ve De Jong'un durumu, Hag için zaten zor olan bir işi daha da zorlaştırıyor."

Neville, Ronaldo'yu konuşmaya çağırdı

United efsanesi, Manchester United'ın Old Trafford'da Brighton'a karşı sezonun açılış maçından sonra Ronaldo hakkında daha fazla soru bekliyor.

Ve 37 yaşındaki oyuncunun tüm zor işi menajerinin yapmasına izin vermek yerine konuşması gerektiğini düşünüyor.

"Ronaldo; beni hayal kırıklığına uğrattı, çünkü menajerinin bu toplantılara katılmasına izin veriyor.

"İyi bir yaşta ve dünyanın en iyi oyuncularından birisi. O röportajı kendisi yapamaz mıydı?

"Pazar günü maçtan sonra biz yine onun hakkında konuşacağız.

"Diğer insanlara söyletmek yerine çıkıp bizimle konuşamaz mı, neden sürekli kaçıyor?"

İngiliz eski futbolcu, yaptığı bu açıklamayla Portekizli yıldızın transfer dönemindeki tutumunu eleştirdi.

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