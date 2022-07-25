Kırmızı Şeytanlar'ın bir numaralı transfer hedefi olan Hollandalı yıldıza, efsane oyuncudan destek geldi.

Gary Neville, orta saha oyuncusu Frenkie de Jong'un ödenmemiş maaşları olduğu yönündeki söylentilerin doğru çıkması halinde Barcelona'ya karşı yasal işlem başlatması gerektiğini söyledi.

Haberler, oyuncunun hala ertelenmiş maaş ödemelerinde 17 milyon Sterlin (20 milyon Dolar) beklediğini ve bu sorunun Manchester United'a olası bir transferde beklemeye neden olduğunu söyleniyor.

Hollandalı yıldızın Barcelona'daki takım arkadaşlarını sözleşmeyle ilgili anlaşmaya varılan ödemeler için verdiği mücadelede onunla birlikte olmaya çağıran Neville, İspanyol ekibinin "zorbalık" yaptığını iddia etti.

Barcelona, ​​son dönemlerde finansal kısıtlamalar altında ve bu, Lionel Messi'nin geçen yaz ayrılmasına ve kadro planlaması yapılırken daha ekonomik kararlar alınmasına sebep oldu.

Neville, De Jong hakkında ne dedi?

"De Jong, Barcelona'ya karşı yasal işlem başlatmayı düşünmeli ve tüm oyuncular onun arkasında olmalı!" diyen Neville, bu görüşünü Twitter üzerinden paylaştı.

"Bir kulübün yeni oyunculara servet harcaması, ama sözleşmeli oyunculara paralarının tamamını ödememesi ahlaksızlık ve ihlaldir.

"@FIFPRO bu şekilde yapılan zorbalığa bir son vermeli."

Barcelona'dan De Jong'a karışık mesajlar

Katalan kulübü, mali sorunlarının çözülmesine yardımcı olmak için orta saha oyuncusunu satmak isteyip istemedikleri konusunda kamuoyunda çelişkili yorumlar yapıyor.

Barcelona ve Manchester United arasında bir anlaşmanın yakın olduğu yönündeki haberlere rağmen, başkan Joan Laporta, "Kulübün Frenkie'yi satmak zorunda olduğu doğru değil.

"Onu satmaya niyetimiz yok ve kalmak istiyor. Onu isteyen tek takım Manchester United değil" dedi.

Ancak Xavi bu hafta, ekonomik kısıtlamaların Barcelona'yı zorlayabileceğini öne sürdü.

İspanyol hoca şu ifadeleri kullandı: "Benim için temel bir futbolcu ama aynı zamanda ekonomik durum ve bazı kurallar var."

De Jong, Barcelona'nın Amerika Birleşik Devletleri sezon öncesi kampına katıldı.

Kulübün, sezonun ilk La Liga maçının 13 Ağustos'ta yapılması planlanıyor ve 25 yaşındaki oyuncu kadroda olursa Xavi'nin gözdelerinden birisi olacak.

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