Efsane oyuncu, Portekizli süperstara artık genç bir oyuncu olmadığını hatırlatıyor.

NE OLDU? Cantona, Portekizli süper yıldızın yaşını kabul etmesi ve ona göre hareket etmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Ayrıca Ronaldo'nun, kariyerlerinin sonunda yaşlarını ve yedek kulübesinde kalmayı problem etmeyerek genç oyunculara yardımcı olan Ibrahimovic, Giggs ve Paolo Maldini gibi oyuncuları örnek alması gerektiğini belirtti.

NE DEDİLER: Calciomercato.com'a konuşan Manchester United efsanesi Cantona şunları söyledi:

"İki tür tecrübeli oyuncu vardır: Hala 25 yaşında olduklarını düşündükleri için her maçı oynamak isteyenler ve 25 yaşında olmadıklarını fark edip takımına yardım etmek için elini taşın altına koyanlar...

"Bu tip oyuncular, her maçta oynamayacaklarını biliyorlar, ama süre aldıkları kısıtlı dakikalar içinde bile ne yapmaları gerektiğini çok iyi biliyorlar.

"Yeni oyunculara yardım eden oyuncular var: Ibrahimovic, Milan'daki gençlere yardımcı oluyor. Ryan Giggs veya Maldini ile de bunu yaptı.

"Cristiano Ronaldo 25 yaşında olmadığının farkına varsın! Her zaman oynamadığı için mutsuz olmak yerine durumu kabul etmesi gerektiğini bilmiyor."

BÜYÜK RESİM: Cristiano Ronaldo, düzenli olarak ilk 11 oynayamadığı için eski kulübü Manchester United'da menajeri Erik ten Hag ile birden fazla tartışma yaşadı.

Portekizli yıldız en sonunda karşılıklı rıza ile Kırmızı Şeytanlar ile yollarını ayırdı ve ardından Suudi Arabistan takımı Al-Nassr'a katıldı.

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RONALDO İÇİN SIRADA NE VAR? Süperstar, şu anda İngiliz Futbol Federasyonu'nun Nisan ayında United formasıyla oynadıkları Everton maçında bir taraftarın telefonunu kırdığı için kendisine uyguladığı iki maçlık cezayı çekiyor.

Ronaldo, Al-Nassr'ın Suudi Pro Ligi'nde 22 Ocak'ta Al Ettifaq'a karşı oynayacağı maçta forma giymeyi sabırsızlıkla bekliyor.