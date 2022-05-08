David Beckham, Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'da kalması için destek verdi.

2021-22 sezonu, Portekizli yıldız için 37 yaşından olmasına rağmen kişisel düzeyde başarılı geçti.

Ancak, attığı 24 gol hem Şampiyonlar Ligi hem de Premier Lig'i kazanmak için yeterli olmadı.

Yeni teknik direktör Erik ten Hag'ın, göreve geldiğinde Ronaldo'nun takımdan ayrılabileceğine yönelik spekülasyonlar yapıldı, fakat Beckham durumun böyle olmamasını istiyor.

Beckham, Ronaldo için ne dedi?

Sky Sports'a Ronaldo'nun Old Trafford'da kalma olasılığı hakkında konuşan Beckham şu ifadeleri kullandı:

"Açıkçası Cristiano, Messi ile beraber son 15 yılın en iyi oyuncularından birisi. Onun United'da kaldığını görmek takım için çok önemli.

“Taraftarlar ve onun için çok önemli bir karar olacak. United'ın onun için ne kadar değerli olduğunu biliyoruz.

"Ve hala en iyi yaptığı şeyi yapıyor. Gol atmak ve pozisyon tasarlamak Cristiano'nun çok iyi yaptığı işler.

"Bu yaşta bile yaptığı şeyler gerçekten inanılmaz. Umarım devam eder ve bir iki yıl daha kalır."

Beckham, United taraftarlarını övdü

İngiliz eski yıldız ayrıca, United taraftarlarına kulüp için zor geçen bir sezonda sadakatlerinden dolayı övgüde bulundu.

Kırmızı Şeytanlar, geçici patron Ralf Rangnick yönetimindeki ligin sonuna doğru sendeliyor ve son dört maçın üçünü kaybetti.

1992 ve 2003 yılları arasında kulüpte 394 kez forma giyen Beckham, "Yapılması gereken ve meydana gelen değişiklikler var.

"Sezonun sonu zor, ama eminim ki pek çok taraftar buna müteşekkir çünkü inişlerle dolu zorlu bir sezon oldu.

"Oyuncular ellerinden gelenin en iyisini yaptılar ve menajer de öyle. Ama yine de stadyuma geldiler. Birkaç ay önce oradaydım ve her koltuk doluydu.

"Taraftarlar hala inanıyor ve destekliyor. Her zaman takım için oradalar, çünkü United taraftarları bunu hep yapıyor.

"United'ın son birkaç yıldır yaşadıklarını yaşayan ve hala stadyumlarını dolan çok fazla takım yok. Bu durum, taraftarların takıma ne kadar fazla inandığını gösteriyor” dedi.

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