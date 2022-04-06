1993-1994 sezonu Old Trafford'daki Şampiyonlar Ligi maçında Manchester United, Galatasaray'ı ağırlarken karşılaşma Eric Cantona'nın son dakikalarda attığı golle 3-3 bitiyordu.

Rövanşta ise Manchester United, Ali Sami Yen Stadyumu'na geliyordu. Deplasmanda alınan avantajlı skorla birlikte Galatasaray taraftarı ortamı ısıtmaya başlamıştı.

United, havaalanında 'Cehenneme Hoş Geldiniz' pankartlarıyla karşılandı ve Gary Neville ve David Beckham gibi kadronun genç üyelerinden bazıları için korkutucu bir deneyimdi bu.

Ne söylendi?

O karşılaşmayı ve Ali Sami Yen'deki atmosferi dönemin Manchester United kaptanı Bryan Robson, kulübün özel içeriği olan "Benim Hikayem" serisine değerlendirdi.

"Otelin dışında tezahürat yapıyorlardı. Bütün gece oyuncuları ayakta tutmaya ve dinlenmemizi bozmaya çalışıyorlardı.

"Stadyuma vardığımızda içeri girip maça hazırlanıyoruz. Aslında 'Cehenneme Hoş Geldiniz' olayından bahsetmiştik. Orada durup 'Bunlar kesinlikle deli!' dedik. Stadyumda inanılmaz bir atmosfer yaratılmıştı.

"Sahaya çıkmak için merdivenlere çıktığınızda tek görebileceğiniz şey dumandı. O kadar çok fişek patladı ki çok az görebiliyorduk.

"Gerçekten de sahadaki herkesin size karşı gösterdiği saldırganlık oldukça korkutucu. En üst seviyede oynamak ve büyük kupalar kazanmak istiyorsanız, buna katlanmak için zihinsel olarak güçlü olmalısınız.

🗣 "It was probably the most intimidating atmosphere I ever played in." 😳



Our Galatasaray away day in 1993 was unforgettable for a number of reasons... 🏟💥#MUFC | @BryanRobson — Manchester United (@ManUtd) April 6, 2022

Eric Cantona anısı

Robson, Ali Sami Yen'deki karşılaşmada olaylı Eric Cantona anısını da anlatmadan geçemiyor.

"Son düdük çaldığında, ilk fark ettiğim şey Eric oldu, çünkü düdük çaldığında aşağı yukarı topun başındaki oyuncuydu," diye hatırlıyor Robson.

"Eric topu aldı ve uzaklaştırdı çünkü sinirliydi. Gözlerinde görebiliyordum: Eric aptalca bir şey yapacaktı. Bu yüzden ona koştum. Ama Eric'e ulaşmadan önce, bir polis ya da asker Eric'in kolunu tuttu. Tünele doğru geçtik.

"Merdivenlerin tepesine varır varmaz bu sözde polis ya da ordu adamı Eric'in kafasının arkasına yumruk attı. Polis içeri girdi ve bizi merdivenlerden indirmek için kalkanlarla vurdular. O sırada diğer taraftarlar basamakların tepesine ulaşmışlardı.

"İşler o kadar kötüydü ki, Cantona soyunma odasında öfkeli ve intikam almaya hevesliyken, Roy Keane bile otobiyografisinde şu yorumu yaptı: "Normalde, bir kavgadan geri adım atmazdım, ama ben bile buna hazır değildim. Dışarıda bir sürü Türk vardı!"

That's some welcome 😅



In our latest edition of 𝑴𝒚 𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚, @BryanRobson recalls our infamous trip to Galatasaray in 1993... 🔥#MUFC — Manchester United (@ManUtd) April 6, 2022

Yine de bu karşılaşma, olağanüstü ve uzun kariyerine rağmen Robbo için öne çıkıyor.

"Deplasman maçıyla ilgili her şeyi hatırlıyorum. Çünkü muhtemelen oynadığım en ürkütücü atmosferdi. Tekrar eder miyim? Ah evet. Bu sefer onları yenerdik!"

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