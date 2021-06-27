Manchester United Eduardo Camavinga transferinde mutlu sona yakın

Transferde rotasını daha çok genç yıldızlara çeviren Manchester United, Fransız futbolunun geleceğine damga vurması beklenen bir isme yöneldi.

Premier Lig'de geride bıraktığımız sezonu ikinci sırada tamamlayan ve önümüzdeki sezon Sir Alex Ferguson'un ardından ilk şampiyonluğunu elde etmek isteyen Manchester United transferde atağa kalktı. Jadon Sancho'yu hafta içinde kadroya katması beklenen İngiliz devi Daily Mail'de yer alan habere göre Eduardo Camavinga transferinde de aşama kaydetti.

Dortmund forması giyen Sancho için Alman ekibiyle 77 milyon sterline anlaşmaya varan Manchester United'ın orta saha hattını da Fransız futbolunun yükselen değeri ile güçlendirmeye hazırlanıyor. Avrupa'nın en iyi orta saha oyuncularından biri olarak kabul edilen Camavinga, henüz 18 yaşında olmasına rağmen devleri peşinden sürüklüyor.

Manchester United'ın yanı sıra PSG, Real Madrid ve Arsenal'in de yakın takibinde olan Camavinga, United'ın orta sahadaki lideri Paul Pogba'nın da övgülerini almıştı. Fransa A Milli Takımı'na davet edilen Camavinga'yı küçük bir dansçı olarak nitelendiren Pogba, genç takım arkadaşının oldukça büyük bir yeteneğe sahip olduğunu vurgulamıştı.

Sözleşmesi sona eriyor

Camavinga'nın bonservisini elinde bulunduran Rennes'in kontratı 2022'de sona erecek oyuncuyu bedelsiz kaptırmamak için bu yaz gelecek teklifleri değerlendirmeye alması beklenirken, Premier Lig'de oynamaya sıcak bakan genç oyuncunun da Manchester United'dan gelecek bir teklifi kabul etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Futbolseverlerin en büyük tutkularından biri olan Footbal Manager'in 2021 versiyonunda da geleceğin en iyi orta saha oyuncularından biri olarak nitelendirilen Camavinga, geride bıraktığımız sezonda Rennes formasıyla 35 lig maçına çıkarken, Avrupa futbolunun en büyük arenası Şampiyonlar Ligi tecrübesi de yaşadı.

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