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Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

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Manchester United, Ederson'u rafa kaldırdı: Andrey Santos'un ardından Tielemans transferi de resmiyet kazandı

M. United

Manchester United, Atalanta’dan Ederson transferinin suya düşmesinin ardından Andrey Santos’u kadrosuna kattıktan sonra durmadı ve yaz transfer döneminin en önemli transferlerinden birini resmileştirdi. Youri Tielemans, Aston Villa'dan ayrılıp Red Devils'ın yeni oyuncusu oldu; kulüp, Belçikalı orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için 36 milyon sterlin yatırım yaptı. 29 yaşındaki oyuncu, beş yıllık bir sözleşme imzaladı ve Michael Carrick'in yeni sezon öncesinde orta sahayı yeniden canlandırmak için belirlediği takviyelerden biri oldu.


İLK SÖZLER - Tielemans, kendisini 2031 yılına kadar Manchester United'a bağlayacak anlaşmayı kağıda döktü: "Manchester United'a katılmaktan ne kadar gurur duyduğumu tarif etmek zor. Böylesine özel bir kulüple sözleşme imzalamak inanılmaz bir duygu; futbola aşık olduğum günden bu yana yıllarca süren adanmışlığımın taçlandırılması."

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