Gary Neville, Michael Carrick'e Aston Villa karşısında tecrübeye güvenmesi ve genç Shea Lacey'ye ilk 11'de yer vermemesi çağrısında bulundu. Manchester United'ın düşme hattına gerilemesinin ardından kulüp efsanesi, kritik Premier League maçı için temkinli bir yaklaşım benimsenmesini istedi.

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Manchester United küme düşme hattına geriledi

Nottingham Forest'ın Manchester City'yi yenmesinin ardından Manchester United, Premier League'de küme düşme hattına geriledi. Bu endişe verici düşüş, Aston Villa maçı öncesinde teknik direktör Carrick üzerindeki baskıyı artırdı.

Carrick'in takımı, hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde mücadeleci bir performans sergiledi. İki gollük farkı kapatarak Roma karşısında kritik bir galibiyet aldı. Maçın son bölümünde oyuna giren Lacey, bu geri dönüşte kilit rol oynadı. Genç oyuncu şimdi Villa karşısında ilk 11'de yer almak istiyor.

Neville gençler yerine deneyimli oyuncuları istiyor

Lacey'nin hafta içindeki etkileyici kısa süreli performansına rağmen Neville, Carrick'e genç oyuncuyu ilk 11'de oynatma isteğine direnmesi çağrısında bulundu. Eski savunmacı, mevcut krizde kendini kanıtlamış deneyimli oyunculara ihtiyaç olduğunu düşünüyor. NBC Sport'a konuşan Neville, sezonu kurtarmak için gençlere bel bağlanmaması gerektiği uyarısında bulundu.

“Gençleri oynatmanın zamanı olduğunu söylemem, şimdi deneyime ihtiyaç var” dedi. “Bence yetenekli gençleriniz varsa ve gerçekten çaresiz durumdaysanız bunu yaparsınız. Şimdi onun en iyi takımını sahaya sürme zamanı ve oyuncuların da gerekeni yapması gerekiyor.”

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Coşku, daha derindeki taktik sorunları örtüyor

Neville, eski kulübünün son üç sıraya gerilediğini görmenin kendisini şaşırttığını kabul ederek durumun ciddiyetine dikkat çekti. Avrupa'daki geri dönüşün sürdürülebilir bir taktik anlayıştan değil, atmosferden kaynaklandığı konusunda da uyardı.

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“Son üç sırada olduklarını görmek inanılmaz, insanı gerçeklerle yüzleştiriyor. Çarşamba gecesi yaşananlar coşkuyla ilgiliydi” diye ekledi Neville. “Manchester United o golü buldu ve Avrupa maçlarında daha önce de gördüğünüz gibi coşku, sizi atak üstüne atak yapmaya taşıdı. Atmosfer müthişti ama bu, bütün zor anları aşmanızı sağlamaz.

“Performansa, oyun kalıplarına, bir yönteme ihtiyacınız var. Oyuncu olarak istikrarlı bir şeye ve temel bir oyun tarzına ihtiyacınız var. Manchester United bu sezon gerçekten çok, çok kötüydü. Milli araya küme düşme hattında girerlerse durum çok, çok vahim olur.”

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Aston Villa karşısında kritik sınav

Manchester United, ligdeki kötü performansını acilen düzeltmesi gerektiğinin bilinciyle bugün Old Trafford'da Aston Villa'yı ağırlayacak. Bu maç, Carrick'in taktik yaklaşımı için büyük bir sınav olacak.