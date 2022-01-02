Manchester United Declan Rice transferi için West Ham'a 120 milyon euro ödeyebilir

Teknik direktörlük koltuğuna Ralf Rangnick'in oturmasının ardından gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Manchester United orta saha takviyesi için 120 milyon euro'yu gözden çıkardı.

The Sun'da yer alan habere göre Kırmızı Şeytanlar'ın bir numaralı hedefi West Ham'dan Declan Rice oldu.

Habere göre EURO 2020'de İngiltere Milli Takımı'nın orta sahadaki yükünü çeken 22 yaşındaki yıldız oyuncu bu sezon beklentilerin üzerine çıkan ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren West Ham United formasıyla çıktığı 19 Premier Lig karşılaşmasına bir gol ve dört asist sığdırmayı başarmıştı.

Habere göre West Ham'ın Şampiyonlar Ligi hedefi Manchester United'ı oyuncunun bonservisini alma konusunda zorlarken, 22 yaşındaki oyuncunun kontratının 2024'e dek sürüyor olması da West Ham yönetiminin elini bir hayli güçlendiriyor.

Öte yandan Manchester City ile Chelsea de genç oyuncuya ilgi gösteriyor.

David Moyes ne söyledi?

Eski takımı Manchester United'ın oyuncusuna olan ilgisini değerlendiren West Ham United Teknik Direktörü David Moyes, Rice'ı mümkün olduğunca kulüpte tutmaya çalışacaklarını söylemişti.

"Uzun süren bir sözleşmesi olduğu için panik yaşamıyoruz. Mümkün olduğunca uzun bir süre burada kalacak. Umarım Declan'ın çevresinde oynayacak iyi oyuncular transfer etmeye devam ederiz. Benim için kulübü olabildiğince iyi bir seviyeye çıkarmak ve Declan'ın kalitesine yakın oyuncuları buraya getirebilmek"

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