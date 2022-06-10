Kırmızı Şeytanlar, pahalı bir kovalamacanın içinde olmayacak.

GOAL, Manchester United'ın, Benfica'nın golcüsü Darwin Nunez'in transferinde daha temkinli davrandığı ve Liverpool'a teslim olmaya hazır olduğunu anlıyor.

Liverpool, Nunez'i kadrosuna katmak için pole pozisyonunda ve Manchester United, 22 yaşındaki oyuncuyu Old Trafford'da görme isteğinin sonuçsuz kalacağını idrak ediyor.

Nunez transferinde son durum ne?

Liverpool, Uruguaylı yıldızı, Bayern Münih'e transferi gerçekleşmek üzere olan Sadio Mane'nin yerine kadrosuna katacağından emin.

Nunez'i en büyük öncelikleri haline getirdiler ve onunla sözleşme imzalamak için 75 milyon sterlinden (94 milyon dolar) fazla, kulüp rekoru olabilecek bir bonservis ücreti ödemeye hazırlar.

Ocak ayında Luis Diaz transferinde Tottenham'ı mağlup eden Liverpool, Nunez için de önüne çıkan tüm rakipleri yenmek için can atıyor.

Benfica oyuncusu bu sezon 26 lig golü ve altı Avrupa golü atarak Manchester United'ın radarına da girdi.

Fakat GOAL'e göre United, dikkatlerini Nunez'den uzaklaştırmaya hazır gibi görünüyor.

Man Utd kimi radarına alacak?

Nunez'den çabuk bir şekilde uzaklaşan Manchester United, bu yaz Barcelona ile Frenkie de Jong için uzun soluklu bir pazarlığa hazırlanıyor. Kırmızı Şeytanlar, Hollandalı oyuncuyu Old Trafford'a getirmekten hâlâ vazgeçmediler.

Gerçekten de GOAL, kulübün artık Barcelona ile De Jong için resmî görüşmeleri başlattığını anlıyor.

Leeds'ten Kalvin Phillips ve West Ham'dan Declan Rice da olası hedefler olarak görülüyor, ancak İngiliz oyuncuların şişirilmiş transfer ücretlerini taşıyabilecekleri bir muamma.

ManU Menajeri Erik ten Hag, kulüpteki ilk transfer döneminde toplamda beş transfer yapmak istiyor.

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