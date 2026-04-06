Manchester United'dan Lisandro Martinez, Crunchyroll ile işbirliği yaparak bir anime kapsül koleksiyonu hazırladı

Eğer hem futbol hem de anime hayranıysanız, Crunchyroll, Manchester United'dan Lisandro Martinez ile iş birliği yaparak sınırlı sayıda üretilen bir kapsül koleksiyonla ayın en büyük sürprizlerinden birini gerçekleştirdi. Bu iş birliği, dünya çapında en tutkulu iki hayran kitlesini bir araya getiriyor – bunu görmekten büyük keyif alıyoruz.

Martinez'den ilham alan bu çarpıcı yeni ürünler, Arjantin milli takımında oynadığı günlere ve Manchester United'daki başarılarına saygı duruşunda bulunuyor. Defans oyuncusunun yoğunluğu ve korkusuz oyun stili dünya çapında hayranlık uyandırıyor ve ona hayranları arasında "The Butcher" veya "Licha" lakabını kazandırdı.

Ancak, sevilen birçok shonen anime kahramanı gibi, bir lakap her zaman hikayenin tamamını anlatmaz. Bu koleksiyon, Martinez için tutku ve ilham dolu bir hikayeyi temsil ediyor ve hayranların onu daha önce deneyimlemedikleri bir şekilde tanıyabilmelerini sağlıyor.

Crunchyroll

Martinez, “Bu işbirliğinin en sevdiğim yanı, kendimin farklı bir yönünü gösterme fırsatı sunması,” dedi. “Saha içindeyken oyuna o kadar kaptırıyorsun ve o kadar tutkuyla yaşıyorsun ki, bir bakıma sen de tıpkı anime karakterleri gibi dönüşüyorsun. ‘The Butcher’ lakabı taraftarlar tarafından ortaya çıktı, bu yüzden bunun bizim için bir bağ kurmanın harika bir yolu olduğunu düşünüyorum.”

Koleksiyonda The Butcher T-shirt ve Hoodie, Licha T-Shirt ve Crewneck Sweatshirt dahil olmak üzere altı muhteşem yeni ürün bulunuyor. Ayrıca Crew Socks ve The Butcher Scarf gibi aksesuarlar da mevcut, yani herkesin gardırobuna biraz anime ve futbol havası katacak bir şeyler var. Daha da iyisi, bu parçalar günlük giysilerinizle kombinlemek için mükemmel olduğundan, hem şık hem de spor bir görünüm elde edebilirsiniz.

Crunchyroll

Martinez ve Man Utd gibi farklı dünyalardan gelmiş olsalar da, anime ve futbol, derin bir bağ ve tutku uyandıran kültürel ve küresel fenomenlerin eş anlamlılarıdır. Bu işbirliğinin merkezinde yer alan ve itici gücü olan "The Butcher", her iki dünyanın hayranlarına oyuncunun azim dolu hikayesiyle daha derin bir bağ kurma fırsatı sunuyor.

Alışveriş: Lisandro Martinez x Crunchyroll koleksiyonu

Crunchyroll

Koleksiyon, 6 Nisan 2026 tarihinden itibaren Crunchyroll Store'da özel olarak satışa sunulacak.

