Manchester United'dan Le Mans'a: Fabien Barthez artık bir motosporları yarışçısı

Bir dönem Manchester United'ın ve Fransa milli takımının kalesini koruyan Fabien Barthez'in aralarında Le Mans 24 Saat'in de yer aldığı prestijli yarışlara katılan profesyonel bir motorsporları sürücüsüne dönüştüğünü biliyor muydunuz?

Barthez'in futbol kariyeri hem uzun, hem de görkemli.

1998 Dünya Kupası'nı ve Euro 2000'i kazanan Fransa 26 yıl aradan sonra bu iki kupayı üst üste kaldıran ilk ülke olurken kaledeki isim Barthez'di. 2006 Dünya Kupası'nda da forma giyen Barthez o turnuvayla milli takıma veda etmişti.

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Barthez'in kulüp kariyeri de başarılarla dolu. 1993'te ilk kez düzenlenen Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Marsilya kadrosunda yer alan Barthez (Fransız ekibin zaferi daha sonra şike skandalıyla gölgelense de), iki Ligue 1 şampiyonluğuna 2001 ve 2003'te Manchester United ile iki Premier Lig şampiyonluğu da ekledi.

Eksantrik kaleci tabirinin sözlük karşılığı olan Barthez'i; ceza sahasına gelen bir topa çıkarken, birebirde rakip forveti karşılarken ya da savunmasına direktifler verirken aynı hırsla görebilirdiniz. Müthiş refleksleriyle ünlenen Barthez, konsantrasyon kayıpları ve riskli hareketleriyle eleştiriler de almıştı.

Manchester döneminde bunların hepsini sergiledi.

2000 yılında bir kaleci için yüksek sayılabilecek 11.7 milyon euroluk bonservisle transfer edilen Barthez ilk yıllarda kurtarışları ve rakip forvetlerin üzerinden sıçramasıyla taraftarların sevgilisi haline gelmişti.

Kırmızı Şeytanlar 2000/01 sezonunda rahat bir şekilde üst üste üçüncü şampiyonluğunu kazandı, fakat Barthez'in hataları yakın zaman içinde göze batmaya başlayacaktı.

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Mart 2001'deki FA Cup maçında West Ham santraforu Paolo Di Canio'yla karşı karşıya kalan Barthez, açıyı kapatmak yerine ofsayt beklentisiyle ellerini havaya kaldırdı. Fakat tereddüt etmeyen Di Canio maçın tek golünü ağlara gönderdi.

Takip eden iki sezonda hataların sıklığı özellikle büyük maçlarda fazlasıyla arttı. Şampiyonlar Ligi'nde, 2001/02 sezonunda Deportivo'ya, 2002/03'te Real Madrid'e kaybedilen mücadeleler bunun en önemli örnekleriydi.

Manchester United 2003 yazında Tim Howard'ı kadrosuna kattı ve Barthez'i Marsilya'ya gönderdi.

2007'de Nantes forması giyerken kaybedilen bir maçın ardından taraftarlar otomobiline saldırdı. Holiganlarla yumruk yumruğa gelen Barthez, futbol kariyerini sonlandırıp farklı bir spor dalında yeni bir sayfa açtı.

Barthez'in motosporlarına girişi anlık bir merakla olmadı. L’Equipe'in 2018'deki 'Sporcu Kardeşler' belgeselinde, Formula 1 sürücüsü Olivier Panis ile 1998'de yaptığı konuşmadan ilham aldığını açıklamıştı.

"Motosporları beni her zaman büyülemiştir. Futbol oynarken bile ilgimi çekiyordu. Bir yarış otomobilinin içinde olmak nasıl bir his merak ediyordum. Denemek için profesyonel kariyerimin sonlanmasını beklemem gerekti."

"Bu futbola benzemiyor, 35 yaşında bile çok iyi olabiliyorsunuz. Ben de futbolu bıraktığımda 35 yaşındaydım."

2008'de yarışmaya başlayan Barthez, Fransa'da yerel seviyede epey başarılı oldu. 2013'te Morgan Moullin-Traffort ile birlikte Fransa GT şampiyonluğunu kazandı.

2014'te daha sonra iki kez daha katılacağı Le Mans'da ilk kez yarışan Barthez, 29. olarak iyi bir derece elde etti.

"Pisti iyi tanıyorum. Atmosfere, buranın ruhuna aşinayım. Üç ayda öğrenebileceğim her şeyi öğrendim. Tutkum bir saplantıya dönüştü."

"Hazırlık açısından futbol gibi. Baskının giderek artması, pisti ve stadyumu görmek eski hislerimi geri getirdi."

2016'da, Monaco Grand Prix birinciliği bulunan Panis ile birlikte Panis Barthez Takımı'nı kuran Barthez, aynı yıl Le Mans'da tekrar boy gösterdi, fakat bitime üç saat kala debriyaj arızası nedeniyle yarışı bırakmak zorunda kaldı.

Panis kurdukları partnerliği Omnisport'a şu sözlerle anlatmıştı:

"Fabien ile çalışmak çok güzel, ondan çok şey öğrendim. Harika bir sürücü ve muazzam başarılar elde etti."

Barthez'in Instagram hesabı yarış otomobillerinin fotoğrafları ve kendisinin tulumlu ve kasklı kareleriyle dolu. Bu tutkusunu yakın gelecekte kaybedecekmiş gibi gözükmüyor. Futbol oynarken sergilediği hırsı ve arzuyu pistlere de yansıtıyorsa, diğer sürücüler gözlerini dört açsalar iyi ederler.