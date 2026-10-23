Bu sezon Süper Lig'de kiralık olarak forma giyen Manchester United kalecisi Andre Onana'nın perşembe gecesi ciddi bir trafik kazasına karıştığı bildirildi. Kamerun millî takımında da forma giyen Onana, birden fazla aracın karıştığı yüksek hızlı çarpışmanın ardından sağlık kontrolü için bölgedeki bir hastaneye götürüldü.

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Trabzon'da yüksek hızlı çarpışma

Kaza, Onana'nın kiralık olarak forma giydiği takımın Konferans Ligi'nde İskoç ekibi Hearts karşısında gol yemeden galip gelmesine yardımcı olmasından yalnızca birkaç saat sonra meydana geldi. Kalecinin maçtan eve dönerken birden fazla aracın karıştığı kazada yer almasıyla galibiyet sevinci yerini hızla endişeye bıraktı. Yerel haberlere göre kaza, Karadeniz kıyısındaki tatil kenti Trabzon yakınlarında bulunan Yomra yolunda meydana geldi ve acil müdahale ekipleri olay yerine sevk edildi.

Daily Star'ın haberine göre olay yerinden gelen bilgiler, üç farklı aracın karıştığı zincirleme bir kazaya işaret ediyor. Yerel görgü tanıkları ve basında çıkan haberlere göre başka bir otomobilin Onana'nın aracına arkadan yüksek hızla çarptığı belirtiliyor. İlk çarpmanın etkisiyle kalecinin otomobili önündeki araca çarptı. Onana iki araç arasında kalırken, yüksek hızda meydana gelen korkutucu kazanın ardından yola çok sayıda araç parçası saçıldı.

Kazanın ardından sosyal medyada yayılan görüntüler, çarpmanın şiddetini gözler önüne serdi. Kalecinin otomobilinin ön çamurluğunda ciddi hasar görülürken, aracına arkadan çarpan otomobilin ön kısmının tamamen ezildiği görüldü.

Trabzonspor'dan resmi açıklama

Getty Images

Trabzonspor Başkanı Ertugrul Dogan, oyuncunun sağlık durumuna ilişkin artan endişeler üzerine kısa sürede açıklama yaptı. Yerel basına konuşan Dogan, kazayı doğruladı ve kalecinin durumuna ilişkin ilk bilgileri paylaştı: “Andre Onana bu akşam saatlerinde bir trafik kazası geçirdi. Sağlık durumunda bir sorun yok, kendisine acil şifalar diliyoruz.”

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30 yaşındaki oyuncu, çarpışmanın ardından tedbir amacıyla yerel bir sağlık kuruluşuna götürüldü. Hastanedeki sağlık ekibi, oyuncuyu yüksek hızlı trafik kazalarında görülebilen olası iç yaralanmalar ve beyin sarsıntısı belirtileri açısından değerlendirmekle görevlendirildi. Kulüp, oyuncunun antrenmanlara ne zaman dönebileceğini doğrulayan ikinci bir sağlık raporu henüz yayımlamadı.

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Türkiye'deki kiralık dönemi

Onana, Old Trafford'daki kariyerine inişli çıkışlı bir başlangıç yapmasının ardından bu sezonun başlarında kiralık olarak Süper Lig'e geldi. Trabzonspor'a transferinin amacı, eski Inter yıldızının Premier Lig'deki yoğun baskıdan uzakta özgüvenini yeniden kazanmasına ve düzenli oynama fırsatı bulmasına yardımcı olmaktı. Kazadan önce iyi bir form grafiği yakalamış ve Türk ekibinin Avrupa kupalarındaki mücadelesinde kilit oyunculardan biri olmuştu.

Hearts karşısındaki performansı, şu ana kadar Trabzonspor'daki döneminin öne çıkan anlarından biriydi. Kaleci, Yomra yolunda yaşanan sarsıcı olaylardan önce Türk kulübüne değerini göstermişti. Ajax'ta oynadığı dönemde dünya futbolunun en çok rağbet gören kalecilerinden biri hâline gelen Onana, kariyerine yeniden ivme kazandırmaya çalışıyordu. Bu kiralık dönem, Erik ten Hag'a Manchester'da hâlâ uzun vadeli bir geleceği olduğunu kanıtlaması açısından hayati bir adım olarak görülüyordu.

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Onana'yı şimdi ne bekliyor?

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Manchester United yetkililerinin, oyuncularının iyileşme sürecini takip etmek için Trabzonspor'daki mevkidaşlarıyla yakın temas hâlinde olması bekleniyor. Dogan'ın ilk açıklaması olumlu olsa da böylesine yüksek hızlı bir çarpışmanın fiziksel ve psikolojik etkilerinin dikkatle değerlendirilmesi gerekecek. Manchester United, Onana'nın sahalara dönüşüne ilişkin herhangi bir karar verilmeden önce mümkün olan en iyi bakımı almasını sağlamak isteyecek. Önümüzdeki günler, geçirdiği yaralanmaların boyutunun ve Kamerunlu oyuncunun resmî maçlardan ne kadar süre uzak kalacağının belirlenmesi açısından kritik olacak.