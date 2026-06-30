Manchester United’dan gelen beklenmedik hamle, Rashford’un geleceği konusunda tartışmaları alevlendirdi

Manchester United, yıldız oyuncusu Marcus Rashford ile ilişkisini yeniden kurmak için ciddi adımlar atmaya başladı. Bu gelişme, Rashford’un Barcelona’ya kiralanma süresinin sona ermesi ve oyuncunun yeni sezona hazırlık amacıyla “Kırmızı Şeytanlar”ın kadrosuna geri dönmesinin ardından gerçekleşti.

Transfer piyasası konusunda uzman İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Manchester United yönetiminin Rashford'un kampıyla doğrudan temasa geçtiğini ve güveni yeniden tesis etmek ve oyuncunun takıma dönüşü için uygun ortamı hazırlamak amacıyla tüm taraflar arasında "dostane" olarak nitelendirilen görüşmeler yaptığını açıkladı.

Romano, İngiliz kulübünün Rashford’un antrenmanlara katılması ve teknik direktör Michael Carrick yönetimindeki yeni sezon hazırlıklarına dahil olmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti; ancak şu anda oyuncunun önümüzdeki sezon takımda kalacağına dair herhangi bir garanti bulunmadığını da ekledi.

Ayrıca, Manchester United’ın önümüzdeki dönemde oyuncu için gelebilecek olası teklifleri değerlendireceğini, ancak şu anki önceliğin son aylarda bozulan ilişkiyi yeniden rayına oturtmak olduğunu ekledi.

Bu gelişmeler, Rashford’un Barcelona’ya kiralanma süresinin sona ermesinin ardından geldi. Katalan kulübü, İngiliz forvetin kulüpte kalma isteğine rağmen 30 milyon euroluk kesin satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar vermişti.

Rashford şu anda 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ABD’de İngiltere milli takımıyla birlikte bulunuyor; kulüp düzeyindeki geleceği ise hâlâ tüm olasılıklara açık durumda.