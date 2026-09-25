Manchester United, komşusu Manchester City'ye isnat edilen mali ihlaller sonucunda kulübün maruz kaldığını düşündüğü mali ve sportif zararları değerlendirmek üzere iç soruşturma başlattı. Bu adım, Premier Lig'in incelediği davadaki son gelişmelerle eş zamanlı olarak geldi.

"The Athletic" gazetesinin açıkladığına göre United yönetimi, Manchester City'nin lig tablosunda komşusunu geride bıraktığı dönemlerde geçmiş sezonların sonuçlarının kulübün gelirlerine etkisini, mali ödüller ve Şampiyonlar Ligi'ne katılıma bağlı getiriler de dahil olmak üzere gözden geçiriyor.

İnceleme, United'ın City'nin ardından ligi ikinci sırada tamamladığı sezonları kapsıyor. Bunların başında Alex Ferguson yönetimindeki 2011-2012, José Mourinho ile 2017-2018 ve Ole Gunnar Solskjær dönemindeki 2020-2021 sezonları geliyor.

Ayrıca United'ın dördüncü sıradaki City'nin arkasında beşinci olduğu ve averajla Şampiyonlar Ligi kadrosunu kaçırdığı 2015-2016 sezonunu da içeriyor.

Bu adım yalnızca lig sıralamasındaki farkların hesaplanmasıyla sınırlı değil; kulüp, söz konusu muhtemel sonuçların şampiyonluklara ve Avrupa kupalarına katılıma bağlı gelir kaynaklarına yansımasını inceliyor. Amaç, geçtiğimiz yıllar boyunca maruz kalmış olabileceği zararların mali değerini belirlemek.

İnceleme, mevcut icra kurulu başkanı Omar Berrada'nın görev dönemini de kapsadı. Berrada, United'a geçmeden önce yıllarca Manchester City grubu bünyesinde idari görevlerde çalışmıştı.

Buna karşılık Manchester City önceki tutumunu sürdürüyor; davaya ilişkin işlemlerin hâlâ devam ettiğini ve gizlilik altında olduğunu vurgularken, kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden tavrında bir değişikliğe gitmiyor.

Bir dizi Premier Lig kulübü, nihai işlemlerin ne sonuç vereceğine odaklanmış durumda. Zira dava sonucunda Manchester City aleyhine nihai cezalar çıkması halinde tazminat talep etme imkânı tanıyabilecek hukuki seçenekler araştırılıyor. Bu da kulüpler arasında mali anlaşmazlıklara kapı aralayabilir.