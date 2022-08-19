Manchester United'dan Casemiro'ya 90 milyon euroluk sözleşme: Transferde sona yaklaşıldı

Manchester United, Brezilyalı orta saha için Real Madrid ile yaptığı görüşmelerde büyük aşama kaydetti.

GOAL ve SPOX'un edindiği bilgiye göre; Manchester United, Casemiro transferinin gerçekleşeceğinden son derece emin.

Real Madrid ile United arasında hafta boyunca süren görüşmeler olumlu geçerken, anlaşma sağlanması yönünde önemli adımlar atıldı.

Perez kararı Casemiro'ya bıraktı

Relevo'da yer alan haberde; Real Madrid başkanı Florentino Perez'in Casemiro ile Perşembe günü Valdebebas'taki tesislerde özel bir görüşme yaptığı belirtilmişti.

Real Madrid 30 yaşındaki oyuncuyu satmayı düşünmüyordu. Fakat kulübün politikası gereği transfer konusunda karar Casemiro'ya bırakıldı. Brezilyalı oyuncu ayrılmak isterse Real Madrid transfere engel olmayacak.

Frenkie de Jong yerine Casemiro

Izun süre Barcelona'nın Hollandalı yıldızının peşinden koşan United, Erik ten Hag'ın eski öğrencisi De Jong'u bir türlü ikna edemedi.

Premier Lig'de iki yenilgiyle giren United bir an önce kadroyu takviye etmek için harekete geçti ve hafta başında Casemiro'yu gündemine aldı.

GOAL ve SPOX'un kaynaklarına göre; United, Casemiro'ya yıllık 18 milyon euro'dan beş senelik sözleşme önerdi. 30 yaşındaki oyuncu 2027'ye kadar toplam 90 milyon euro kazanacak.

Bu astronomik maaş Casemiro'yu Cristiano Ronaldo, Erling Haaland ve Mohamed Salah'ın ardından Premier Lig'in en çok kazanan dördüncü oyuncusu yapacak.

2013'te Sao Paulo'dan Real Madrid'e gelen Casemiro, 2014/15 sezonunu Porto'da kiralık geçirdi. Bir sonraki yıl Real Madrid'de ilk 11'e yerleşen, Kroos ve Modric ile birlikte dünyanın en iyi orta saha üçlüsünü oluşturan Brezilyalı beş kez Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı.