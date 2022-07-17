Portekizli yıldız altyapısından yetiştiği kulübe 19 yıl aradan sonra dönebilir.

Cristiano Ronaldo'ya ait otomobilin Sporting Lizbon'un stadı Jose Alvalade'de görülmesi, yıldız oyuncunun kiralık olarak Portekiz ekibine gideceği söylentilerini güçlendirdi.

Manchester United yönetimine ayrılık talebini ileten Ronaldo kariyerini Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takımda sürdürmek istiyor.

'Ailevi sebepleri' gerekçe göstererek takımın Asya'daki sezon öncesi turuna katılmayan Ronaldo'nun seçenekleri son günlerde yaşanan gelişmelerle iyice daraldı.

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Bayern ve Chelsea ilgilenmiyor

Robert Lewandowski'yi Barcelona'ya satan Bayern Münih, Ronaldo için ideal adres olarak görülüyordu.

Fakat hem kulüp CEO'su Oliver Kahn, hem de sportif direktör Hasan Salihamidzic 37 yaşındaki forvetle ilgilenmediklerini kesin bir dille açıkladı.

Chelsea'nin yeni sahibi Todd Boehly'nin Ronaldo için harekete geçtiği yönündeki söylentiler ise teknik direktör Thomas Tuchel tarafından yalanlandı.

Başladığı yere mi dönecek?

Profesyonel kariyerine Sporting'de adım atan Ronaldo, 2003'te 19 milyon euro karşılığında Manchester United'a transfer olmuş ve yıldızlığa giden basamakları hızla tırmanmıştı.

Portekizlinin yuvaya dönmesi için şartlar oldukça uygun. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselen Sporting bu yıl da turnuvaya grup aşamasından başlayacak.

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Portekiz'de yayın yapan Sport TV'nin haberine göre; Sporting, Ronaldo'yu kiralamak için Manchester United'a bir teklif götürdü.

Aynı gün Ronaldo'nun otomobili Jose Alvalade Stadyumu'nun otoparkında, futbolculara ayrılmış bölümde görüntülendi.

Ronaldo'nun kulübe yaptığı ziyaretin nedeni henüz açıklık kazanmadı, fakat bunu transfer sinyali olarak yorumlayanların sayısı hayli fazla.