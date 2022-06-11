Fransız orta saha oyuncusu altı yıl aradan sonra bir kez daha eski takımının formasını giyecek.

GOAL, Manchester United'la sözleşmesi sona eren Paul Pogba'nın Juventus ile anlaşma sağladığı bilgisine ulaştı.

2012-2016 yılları arasında Torino ekibinde top koşturan Pogba, ardından dönemin transfer rekoru olan 89 milyon sterlinlik bonservisle İngiltere'nin yolunu tutmuştu.

Serie A'ya dönme kararı alan Pogba resmi sözleşmeye önümüzdeki ay imza atacak.

Pogba, Juventus'la kaç yıllık sözleşme yapacak?

Fransız yıldız, Manchester United defterinin kapandığı kesinleştikten sonra birçok iddialı kulüpten teklif almıştı.

29 yaşındaki oyuncuyla Juventus'un yanı sıra Paris Saint-Germain ve Barcelona'nın da ilgilendiği iddia ediliyordu.

Ancak rakiplerin önüne geçmeyi başaran Juventus, Pogba'yı üç yıllık sözleşmeye ikna etti. Bu anlaşmayla Juventus'un kasasından yılda 7.5 milyon euro çıkacak.

Dönüyor! 🤩



Paul Pogba transfer için Juventus'a güvence verdi. pic.twitter.com/yeOWbxKSPK — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) June 11, 2022

Pogba neden Juventus'a dönüyor?

Juventus'a transfer konusunda söz veren Pogba bunun nihai kararı olduğunu belirtti. İtalya'ya dönerek kariyeri açısından doğru adımı attığını düşünen Pogba, yakın çevresini de bu konuda bilgilendirdi.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre; Fransız oyuncuyu kadroya katmak için gereken her şeyi yaptığına inanan Juventus yönetimi transferin gerçekleşeceğinden emin.

Resmi imzanın Temmuz ayı başına kadar sarkabileceğini belirtiliyor. Ancak Pogba, bu süreç boyunca kararında bir değişiklik yaşanmayacağı konusunda Juventus'a güvence verdi.

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Allegri detayı

Juventus'taki ilk döneminde üst üste dört Serie A şampiyonluğu yaşayan Pogba, İtalyan deviyle çıktığı 178 maçta 34 gol atmıştı.

İlk olarak 2014'te takımın başına geçen Massimiliano Allegri, Pogba'dan maksimum verim almıştı. 2021'de ikinci kez kulübeye geçen Allegri'nin varlığı Pogba'nın kararını etkileyen bir faktör oldu.

Allegri'nin Pogba transferi için ciddi baskı yaptığı ve yönetimin iki sezondur zirvenin uzağında kalınması nedeniyle bu hamleye onay verdiği belirtildi.

United'daki ilk sezonunda üç kupa kaldırmasına rağmen takip eden yıllarda beklentilerin altında kalan Pogba, İtalya'da eski günlerine dönmeyi umuyor.