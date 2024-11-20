Manchester United'daki görevinden ayrılan Ruud van Nistelrooy'un yeni takımı büyük oranda netleşti

Leicester City, teknik direktör değişikliği için Ruud van Nistelrooy'u gündemine aldı ve kış transfer dönemi öncesinde büyük bir adım atabilir.

Leicester City, Premier Lig'de alt sıralarda mücadele ederken, teknik direktör Steve Cooper'ın geleceği tartışılmaya devam ediyor. Kulüp, bu sezonki hedefi olan ligde kalma mücadelesini desteklemek amacıyla Cooper'a birçok transfer şansı sundu. Ancak, alınan sonuçlar beklentileri karşılamaktan uzak.

Steve Cooper, Leicester'ın başında yalnızca iki galibiyet alarak takımını yönetirken, bireysel oyuncuların performansını geliştirdiği gözlemlense de genel oyun tarzı ve taktiksel ilerleme açısından eleştirilere maruz kalıyor. Kulüp, özellikle savunma zafiyetlerini gidermek ve yaratıcı bir oyun anlayışı oturtmak adına teknik direktör değişikliği gündeme geldi.

Son günlerde adı Leicester City ile anılan Ruud van Nistelrooy, kulüp için potansiyel bir seçenek olarak öne çıkıyor. Manchester United'ın efsanevi golcüsü olan Van Nistelrooy, daha önce PSV Eindhoven'da genç yeteneklere dayalı bir futbol anlayışı sergileyerek adından söz ettirmişti. Bu tecrübe, Leicester City'nin genç oyuncularıyla yeniden yapılanma sürecinde değerlendirilebilecek önemli bir avantaj olarak görülüyor.

Alternatif isimler de masada

Leicester, yalnızca Van Nistelrooy ile sınırlı kalmayarak Jose Mourinho, Erik ten Hag, Graham Potter ve David Moyes gibi deneyimli teknik direktörlerle de anılıyor. Ancak, Leicester yönetiminin Ruud van Nistelrooy gibi etkileyici bir isim etrafında kulübü yeniden inşa etme planları olduğu düşünülüyor.

Kulüp, olası bir teknik direktör değişikliğini kış transfer dönemi öncesinde gerçekleştirerek, yeni teknik ekip ile transfer stratejilerini şekillendirmeyi hedefliyor.