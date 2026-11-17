Joshua Zirkzee kararını verdi: Pochettino yönetiminde ya da transfer yoluyla forma şansı bulmak istiyor. Artık yedek olarak kulübede kalmak istemiyor.

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Her şey hazır, süreç yeniden başlıyor. Joshua Zirkzee konusu yeniden gündemde. Yaklaşan kış transfer dönemi öncesinde hareketlilik şimdiden başladı. Ancak geçmişe kıyasla çok önemli bir değişiklik var: Hollandalı forvet, yeniden düzenli oynama ve kayda değer süreler alma ihtiyacını, Premier League'de bugüne kadar parlayamamış olmanın yarattığı gurur meselesinin önüne koydu.

Manchester'ın United cephesinde yine her şey değişiyor. Mauricio Pochettino'nun teknik direktörlüğe gelişi Hollandalı oyuncuya bir fırsat daha sunabilir. Ancak Zirkzee, ocakta ayrılma seçeneğini de sonunda önceliklerinin arasına almaya başladı.

POCHETTINO İLE YENİDEN ÇIKIŞA GEÇEBİLİR Mİ? - Zirkzee, bugüne kadar Premier League'de yalnızca 89 dakika süre aldı. Bu süreyi 6 maçta topladı ve 1 gol attı. Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta oynadığı 73 dakikada 1 golle biraz daha iyi bir performans sergiledi. Hatta Brighton karşısındaki Carabao Cup yenilgisinde Carrick, Zrikzee'yi oyuna ancak yedek kulübesinden dahil etmişti. Şimdi Old Trafford'a, eski Red Devils orta saha oyuncusunun kurduğu düzenden biraz farklı bir oyun anlayışına sahip Pochettino gelecek. Ancak kadroda Sesko, Cunha, hatta Rashford ve Mbeumo'nun bulunması Zirkzee'yi yine de geri planda bırakabilir.

İTALYA'YA EVET - Bu noktada transfer piyasası devreye giriyor. Zirkzee, uzun zaman sonra ilk kez Bologna döneminde çıkış yaptığı İtalya ligine dönmeye öncelik verebilir. Fabrizio Romano'nun aktardığına göre eski Bayern Münih oyuncusu, çok sayıda talibinin bulunduğu ve geçen yaz da dönmeye yaklaştığı İtalya'ya geri dönmeyi ciddi biçimde düşünüyor.

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JUVENTUS VE NAPOLI DEVREDE - Yaz aylarında Paratici, Fiorentina için bir girişimde bulunmuştu ancak maliyetler ve oyuncunun isteği transferi engelledi. Ocak ayında durum farklı olabilir: Kiralık transfere kapı açılması, başka birçok kulübü de Zirkzee için ön sıralara taşıyabilir.Manna'nın Napoli'si, Hojlund'un yanına bir forvet arıyor ve Monza'dan Varela ile temasa geçmişti. Ancak bu transferin maliyeti, Hollandalı oyuncunun transferinden daha az avantajlı olabilir. Juventus da Portekizli oyuncuyla temasa geçti. Kulübün, Roma döneminden beri Ricky Massara gibi bir hayranı da var. Zirkzee gerçek bir santrfor değil ve Spalletti için ideal profil sayılmaz; ancak temaslar mevcut.